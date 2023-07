Anuel presentó oficialmente a su nueva novia Laury Saavedra. ¿Se parece a su ex?

Yailin y Karol G ya parece ser un tema del pasado en la vida de Anuel AA, quien durante este fin de semana, se mostró muy feliz con su nueva relación sentimental.

El artista ha recibido muchos comentarios negativos, pues muchos internautas aseguran que el puertorriqueño siempre actúa de la misma manera cada vez que termina una relación. Al poco tiempo aparece con una nueva novia. “Que alguien le diga que esos vacíos emocionales no se llenan con dinero ni mujeres. Que vaya al psicólogo”, “no me molesta él, me molesta ella, ellas y todas las que se metan con este individuo desde de tanto y de todo. ¿Qué nos pasa a las mujeres?”, “hace como 20 días amaba a Karo G”, “no la quiere, se siente solo y tiene muchos vacíos, es inseguro y busca amor en cualquier persona que le diga cualquier cosa, ni sabe dónde está parado”.

¿Quién es la nueva novia de Anuel AA?

Hace unas horas, el intérprete de Más rica que ayer, publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene 36 millones de seguidores, y allí se mostró enamorado de Laury Saavedra, la modelo que conquistó su corazón, tras su separación de ‘Yailin, la más viral’, la madre de su hija Cattleya.

Muchos insisten en que Anuel no ha podido olvidar a Karol G y que esta nueva relación, así como ocurrió con Yailin, solo es para aparentar algo que en realidad no siente: “qué tristeza que más mujeres se presten para seguir con el circos que ha montado este hombre”, “ese señor no se quiere ni él mismo”, “re payaso, se enamora esperando una devuelta”, “ni Diomedes se atrevió a tanto”, “el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve”, “me parece ver cómo cuando empezó con la Yailin y vea ya en lo que va”, “No joda Anuel es el hombre que más ama, jajajaja él tiene el corazón muy grande, porque a todas ama”, “se parece a la ex, la mamá de su hijo mayor”.

Lo único que se conoce de Laury Saavedra, es que es una modelo venezolana. Por ahora es todo un misterio dónde y cuándo se comenzó su relación sentimental con el boricua.

¿Anuel reaccionó a S91, la nueva canción de Karol G?

Luego que Karol G estrenara su nueva canción, donde dice: “no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará”, Anuel no dudó en reaccionar.

En sus historias de Instagram el artista publicó la canción y le puso varios emoticones de fuego, haciendo alusión a que le gustó el tema.