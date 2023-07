Hasta hace unas semanas, Anuel le pedía a Karol G que le diera otra oportunidad y que dejara a Feid por él. No obstante, ‘La Bichota’ nunca le contestó sus indirectas y, por el contrario, se mostró muy feliz al lado de su nueva pareja sentimental.

Mientras tanto, Yailin, la exesposa del boricua, también comenzó a aparecer con el cantante Tekashi, con quien lanzó una reciente canción titulada Pa ti, y quien, al parecer, también sería su nuevo novio.

¿Quién es la nueva novia de Anuel AA?

El pasado martes 4 de julio, Yailin cumplió 21 años. Casualmente, ese mismo día, su exesposo y padre de su hija Cattleya publicó una foto muy amoroso con una mujer mientras estaban en un yate. Según los internautas se trata de su nueva novia.

Se trataría de Laury Saavedra, una modelo venezolana, de quien no se conoce mucha información. Al parecer, ya llevan un tiempo compartiendo juntos, pues unas imágenes que han sido viralizadas en redes muestran que han estado en los mismos lugares.

anuel y laury saavedra juntos 👹🔥 pic.twitter.com/ddaB4W3VPu — raul molina (@Raulmolina82) July 5, 2023

Los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar: “la novia de Anuel no tiene que utilizar canciones de su ex”, “Anuel tiene derecho de estar con otro mujer pq no todo es Karol G”, “parece trans”, “tiene cara de machote”, “no es bonita para nada”, “el momento más humilde Anuel después de Yailin, increíblemente la mujer más linda que ha tenido lejos es Karol G”, “la nueva bebesita de Anuel”.

La mujer tenía una cuenta de Instagram donde tenía 12 mil seguidores. Al parecer, se la cerraron por lo que tuvo que crear una nueva donde tiene 4.830. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que sí sean pareja o si se trata de una estrategia de marketing.

¿Por qué se separaron Anuel y Yailin?

Aunque se veían muy enamorados, al parecer, Anuel y Yailin habrían terminado su matrimonio por problemas de infidelidad y, supuestamente, violencia doméstica, aunque eso no ha sido confirmado. “Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, dijo el artista cuando anunció la noticia.

Lo que se ha rumorado es que, al parecer, la dominicana se dio cuenta de las infidelidades del reguetonero en diferentes oportunidades y que, al hacerle el reclamo, la pareja habría llegado a los golpes.