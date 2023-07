Yailin acusó a Anuel de haberla golpeado estando embarazada: “me dejaste sin nada”

El idilio de amor de Anuel y Yailin terminó en todo un calvario. Aunque la pareja se mostró muy enamorada, de repente se comenzó a rumorar que estaban enfrentando una crisis. La separación se confirmó días antes del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común.

Te puede interesar: Ricky Martin y su pareja: aquí te contamos la historia de amor con Jwan Yosef

Anuel y Yaili Fotografía por: Instagram

¿Anuel golpeó a Yailin?

Cuando se conoció la noticia de la ruptura se rumoró que, supuestamente, se había dado porque la expareja había llegado a los golpes por una aparente infidelidad del boricua.

Más noticias de Yailin y Anuel Yailin rompió un cartel de Anuel AA en un concierto y le envió fuerte mensaje Anuel es tema del pasado en la vida de sus exparejas ‘Yailin, la más viral’ y Karol G. Leer aquí: Yailin rompió un cartel de Anuel AA en un concierto y le envió fuerte mensaje Yailin dejó al descubierto cómo es la relación de Anuel con su hija Cattleya Yailin habría dejado muy mal parado a Anuel AA. Su relación con su hija Cattleya no es lo que muchos imaginan. Karol G y Feid tendrían que ver. Leer aquí: Yailin dejó al descubierto cómo es la relación de Anuel con su hija Cattleya

Hasta anoche, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto; sin embargo, se desató todo un escándalo, pues la dominicana de 21 años, utilizó sus redes sociales para denunciar que, supuestamente, el ex de ‘La Bichota’ sí la violentó mientras ella estaba embarazada de Cattleya. “Yo sí me río. Si eres un narcisista, dile al mundo, Ema, que me golpeabas cuando estaba embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, se lee en una imagen publicada en Instagram.

Luego, también lo acusó de ser un mal padre y no responder por su hija como debería: “deja de ponerte en los papeles de buen padre. Sigue, voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesité dinero para la renta, para la leche, para tu hija, tú y tu gente me ignoraban”.

El tema no paró ahí; como si fuera poco, la exesposa de Anuel aseguró que también la había dejado sin nada: “tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”. Además, afirmó tener todas las pruebas y lo amenazó con publicar absolutamente todo.

Finalmente, la también cantante reveló una foto de su rostro donde aparece con un hematoma. En redes sociales los internautas han tenido opiniones divididas: “como siempre justificando el maltrato a la mujer si ella no lo dijo en su momento sus razones tendría, pero nada justifica el maltrato a una mujer”, “graves acusaciones. Ojalá no quede en nada esto”, “ese tipo es un gamin, que se puede esperar de semejante hombre”, “no piensan en lo terrible que es soportar un hombre abusador”, “No les creo a ninguno... Pobre niña, ni la mamá, ni el papá, ni el padrastro son cuerdos”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con Yailin y Anuel?

La polémica se dio luego que Anuel publicara una foto del rostro de Cattleya, rompiendo con un acuerdo que tenían de conservar la privacidad de la pequeña. De hecho, aunque la bebita tiene cuenta de Instagram, allí Yailin publica fotos donde se le ven otras partes de su cuerpo menos su cara.

En realidad se desconoce qué fue lo que pasó exactamente entre ellos, porque cuando se comenzó a rumorar que estaban enfrentando una crisis, varias veces aparecieron en las redes para desmentirlo y afirmar que estaban muy bien y enamorados esperando a la niña.