¿Qué le pasó a Andy Rivera? El cantante habló desde el hospital: “estoy mejorando”

En las últimas horas, Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde tiene 5,9 millones de seguidores, mostrando que estaba internado en una clínica.

Andy y Jhonny Rivera. Fotografía por: Instagram

La imagen se viralizó rápidamente generando preocupación entre sus seguidores. Fue el intérprete de Te amo en silencio quien apareció contando qué le había ocurrido a su hijo: “estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, está hospitalizado. No les había contado porque él es quien los ha tenido actualizados sobre su tema de salud, pero me tienen aquí loco, pues desde todos lados quieren saber cómo está él y yo prefiero esperar”, dijo sin dar más detalles.

Andy Rivera apareció en sus redes sociales

Horas después, Andy publicó unas historias en su Instagram para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores afirmando que está bien. “Mi gente los amo, gracias por los mensajitos, por estar pendientes. Mi único consejo es que la salud va primero por encima de todo. Los amo”, dijo mientras aparecía acostado en una camilla.

Luego, publicó otras imágenes donde aparecen sus padres, el cantante Jhonny Rivera y Luz Mery Galeano, quienes lo han estado acompañando en este difícil momento. “No me fallan”. Finalmente, posteó otra foto donde escribió: “aquí los días pasan lento, pero estoy mejorando gracias a Dios”.

Jhonny Rivera había dicho: “por ahora solo les puedo contar que está hospitalizado y que es del mismo tema que él les ha venido contado en sus redes sociales… pero mañana les cuento”.

¿Qué tiene Andy Rivera?

El artista no especificó qué le pasó, pero vale la pena recordar que en mayo pasado contó que sufrió una lesión en su hombro mientras entrenaba en el gimnasio. “En una de esas, entrenando y con la mente rondando, como cuando no se quiere callar, desconecté la mente de mi cuerpo y el brazo izquierdo, se me fue totalmente hacia atrás con una barra que yo estaba trabajando”.

Jhonny había contado hace un tiempo que su hijo también sufre de depresión: “he estado investigando mucho el porqué de la depresión, por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Entonces yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar, hablo con médicos, hablo con psiquiatras, hablo con psicólogos [...] Y mi conclusión es... ¡Por las berracas redes!. Es la suma de un poco de comentarios diciendo que usted está muy narizón... Usted termina por salir a la calle así, intimidado, deprimido [...] Ya diez comentarios dijeron que estaba muy narizón y así sucesivamente, con la barriguita, con las orejitas, con que usted de pronto es muy bajito”.