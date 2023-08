Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho”

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se conocieron en las grabaciones de Gallito Ramírez, en 1986. Ambos protagonizaron la producción dirigida por Julio César Luna, donde el cantante interpretó a Javier, conocido como ‘Gallito Ramírez’, quien estaba enamorado de Carmenza Lavalle, ‘La niña Mencha’, interpretada por Margarita.

Te puede interesar: Shakira y Piqué se ‘reconciliaron’ por amor a sus hijos Milan y Sasha

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco Fotografía por: Redes sociales

El amor pasó de la ficción a la realidad. En 1988 decidieron unir sus vidas en matrimonio, pero solo duraron dos años pues, finalmente, decidieron divorciarse. Sus seguidores tomaron con mucha sorpresa la noticia, ya que los veían como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

¿Qué pasó con Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco?

Aunque su relación parecía ser muy sólida, su repentina separación causó todo un revuelo en los medios de comunicación nacionales. Aunque han pasado más de 30 años, de vez en cuando el cantante y la escritora suelen recordar cómo vivieron esa época.

Más noticias de Margarita Rosa de Francisco Margarita Rosa de Francisco de ‘Yo me llamo’ desató una ola de memes: “idéntica” Al escenario de ‘Yo me llamo’ llegó la “doble” de Margarita Rosa de Francisco, pero no logró convencer a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Leer aquí: Margarita Rosa de Francisco de ‘Yo me llamo’ desató una ola de memes: “idéntica” Margarita Rosa de Francisco reveló cuántos retoques estéticos se ha realizado La presentadora Margarita Rosa de Francisco aseguró que no se volverá a hacer ningún retoque. Esta es la razón. Leer aquí: Margarita Rosa de Francisco reveló cuántos retoques estéticos se ha realizado

Hace un tiempo, el intérprete de Volví a nacer le concedió una entrevista a Yordi Rosado, con quien habló de varios temas de su vida profesional y personal, entre ellos, su fallida relación con ‘La Mencha’. “¿Te fueron infiel alguna vez?”, le preguntó el periodista.

Esa pregunta lo llevó a recordar cómo fue su relación con Margarita Rosa, de quien estaba muy enamorado. De acuerdo con lo que contó, una de las razones que los llevó al divorcio fue porque ya no había tanto amor como cuando se conocieron. “No quiero sonar pretencioso, pero sí tuve mis desamores terribles, con Margarita… Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho”.

Aunque se divorciaron, Carlos y Margarita siguieron cultivando una gran amistad. Tres décadas después todavía se siguen admirando el uno al otro. “Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué vamos a hacer. Así es la vida, a veces ganamos, a veces perdemos”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de eso, el artista se refirió a su matrimonio con Claudia Elena Vásquez: “tengo que decirte que tuve gente a mi lado buena, no me fue tan bien con la gente de la industria, pero en el amor sí. Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, que ama lo que hago. Nos identifica ese sentimiento por el proyecto de vida en Colombia. No había encontrado a una persona que valorara todo eso, me dio dos hijos maravillosos”.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco sobre su relación con Carlos Vives?

La presentadora también se ha referido en varias oportunidades a su romance con el cantante. Sobre esa etapa de su vida, dijo en una entrevista con La Casa del Valle: “venía muy cargada emocionalmente, me acaba de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estando allá en España, Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él por allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”.