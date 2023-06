¿Andy Rivera volverá con Lina Tejeiro? Esto reveló el cantante: “yo soy muy terco”

Desde que Andy Rivera terminó su relación con Lina Tejeiro, no se le ha vuelto a conocer una nueva pareja sentimental, al menos públicamente, pues el artista ha preferido mantener su vida privada bajo completa reserva.

Lo cierto es que, aunque su relación con Lina Tejeiro terminó por última vez hace más de un año, todavía sigue siendo una de las más comentadas en la farándula colombiana.

¿Qué dijo Andy Rivera sobre sus exnovias?

En los últimos días, el cantante, hijo de Jhonny Rivera, realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram y allí sus seguidores aprovecharon para hacerle varias preguntas de su vida personal. Una de ellas, fue: “¿Volverías con tu ex?”. Aunque la persona que le dejó ese comentario no especificó a cuál expareja se refería, algunos usuarios afirmaron que se trataría de Lina Tejeiro, con quien sostuvo su relación más larga y mediática.

Como siempre se ha caracterizado, Andy respondió con mucha serenidad: “todas mis ex han sido muy especiales para mí, les guardo un lugar muy especial en mi corazón. De un modo u otro siento que he tenido suerte en el amor, ¿saben?, porque he aprendido infinitas cosas de esas personas tan maravillosas”, comenzó diciendo.

Luego, afirmó que, casi siempre, ha intentado luchar por sus relaciones, pese a que en algunos momentos las cosas parecieran no tener ningún futuro. “Lo que sí te puedo decir es que yo soy muy terco y lo intento una y otra vez, por eso siempre he sido de relaciones largas, por eso no tengo muchas ex parejas, no es un cúmulo que yo te diga ‘¡mira mi expediente!’, la verdad no es así”, dijo.

Entre otra de las cosas que resaltó el artista, basado en su experiencia, es que aprendió a dejar ir a las personas cuando las cosas ya no mejoran. “Pero también de ser tan terco y de darme mucho palo intentándolo, uno va entendiendo cuándo hay que soltar porque empieza a arder mucho la mano, y a veces lo mejor para ambas personas es dividir los caminos porque: hay estancamiento, porque no hay entendimiento. Por millones de motivos, que deben permanecer en la privacidad, porque merecen ese respeto a esas relaciones y a esas personas”.

¿Cuánto duró Andy Rivera con Lina Tejeiro?

El cantante y la actriz conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. Durante más de 9 años intentaron luchar por su amor. Estaban juntos, terminaban, luego volvía, y así duraron varios años reconstruyendo algo que creían que iba a durar para siempre, pero que, con el tiempo, entendieron que era mejor tomar caminos separados.

Su relación fue muy comentada porque cuando se creía que era un adiós definitivo, a los pocos meses se volvía a rumorar que estaban juntos de nuevo. El año pasado Lina reveló que intentaron darse una última oportunidad que tampoco funcionó.

¿Por qué terminaron Andy Rivera y Lina Tejeiro?

Andy ha sido un poco más reservado en contar detalles sobre lo que ocurrió con Lina, pero la actriz sí ha hablado en varias oportunidades. Hace unas semanas concedió una entrevista para las generadoras de contenido Calle y Poché, y allí dijo: “estuve en una relación durante nueve años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?”, aseguró.