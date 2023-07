Jhonny Rivera reveló si su novia era menor de edad cuando comenzaron su relación

Desde hace más de un año se venía hablando en redes sociales sobre la vida amorosa de Jhonny Rivera, pues desde que se separó de la mamá de su hijo Andy, no había vuelto a aparecer públicamente con otra mujer, sentimentalmente hablando.

En varias oportunidades sus seguidores le habían preguntado insistentemente si tenía pareja, pero él lo negaba afirmando que se sentía muy bien estando soltero y disfrutando esa etapa.

¿Quién es Jenny López, la joven novia de Jhonny Rivera?

Hace un año comenzaron los primeros rumores sobre una mujer que, supuestamente, era novia del cantante de música popular. Se trata de Jenny López, una joven de 20 años quien se ha desempeñado durante los últimos años como corista del artista. Inicialmente ambos desmintieron que fueran novios, pero la semana pasada, la cantante terminó confirmándolo, después de la insistencia de varios internautas.

Por medio de sus historias de Instagram, dijo: “quiero contarles que sí, sí tengo una relación con Jhonny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio”, dijo López.

Jhonny Rivera habló de su novia Jenny López

Una vez se hizo público el romance, el cantante comenzó a recibir malos comentarios en redes sociales. Muchos internautas lo han criticado por la gran diferencia de edad, pues le lleva casi 30 años.

En su cuenta de Instagram donde tiene 3,2 millones de seguidores, el intérprete de Te amo en silencio se refirió, por primera vez, a su novia. “Yo no quería hablar de ese tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene razón? ‘Ay que usted está muy viejo para ella’, ¿cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, comenzó diciendo.

El artista se mostró un poco afectado por todos los comentarios que ha recibido: “es difícil, voy a ver si soy capaz de afrontarlo, le quiero agradecer a las personas que me han apoyado. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de ser felices, de buscar el amor y ahora es mi turno. Igual que Marc Anthony, que Thalía, que tiene una diferencia de edad enorme con su esposo. Gracias a los que me han apoyado y a los que no, voy a decirles que los entiendo. Es su punto de vista”.

Así comenzó el romance de Jhonny Rivera y Jenny López

Una de las críticas más fuertes que le han hecho al cantante es que, supuestamente, inició su relación con López cuando ella era menor de edad. No obstante, él mismo aclaró que eso no es verdad, y que, por el contrario, se hicieron novios cuando ella cumplió 20 años. “Jenny está laboralmente desde los 15 años, pero sentimentalmente no. Sentimentalmente ella era mayor de edad, ella tenía 19 años. La ven acá en la finca, graba historias en la finca, y entonces dicen que tenemos algo. Ella vivía en el hotel, los seguidores de ella saben que vivía en el hotel porque cuando había que viajar, se venía y se quedaba en el hotel. Si fuera mi novia, pues se quedaría aquí conmigo”.

Al final, le agradeció a las personas que han apoyado a su novia en su carrera. “Gracias a la toda la gente que está siguiendo a Jenny porque ha subido muchísimo en seguidores, ella es súper talentosa, y eso le ha servido y le va a servir también para que toda esta gente que ha llegado por el chisme, conozca su talento”.