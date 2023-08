Daniela Tapia de ‘MasterChef’ es criticada por estar ‘pegada’ a Pipe Bueno

Una de las famosas más comentadas de esta temporada de MasterChef Celebrity ha sido la actriz Daniela Tapia, quien se ha destacado no solo por sus creativas preparaciones, sino también por algunas discusiones que ha protagonizado con algunos de sus compañeros.

A la par con el reality de cocina, la cubana también apareció en Los 50, un programa concurso de Telemundo. Allí, compartió con Luisa Fernanda W de quien se hizo muy amiga. Al salir de la competencia, la generadora de contenido y la actriz se han encontrado varias veces, han compartido varios momentos especiales como salidas a restaurantes y fiestas.

¿Por qué Daniela Tapia fue criticada?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han publicado varios videos en sus redes sociales y en varios de ellos aparece Daniela, mostrándose muy cercana a ellos y dejando en evidencia que son muy buenos amigos.

No obstante, muchos internautas no han visto con buenos ojos esa amistad, por lo que le han dejado fuertes críticas a la actriz, quien ha hecho parte de producciones como Leandro Díaz, Betty en NY, Loquito por ti, Celia, Rafael Orozco, el ídolo.

De acuerdo con los comentarios que le han dejado, es “incómodo” verla siempre con Pipe y Luisa. “Daniela como que anda muy arrimadita a Pipe en todos y cada uno de los eventos...que se ponga pilas, con el ojo bien abierto ahí @luisafernandaw”, “qué pereza @danielatapiaoficial en todos los videos de Pipe”, “tanto compinche no es bueno”, “Daniela parece chicle”, “Daniela déjelos solos”, “Luisa no deja solo al marido, más fácil deja a los hijos”, “no lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta no sé”.

¿Daniela Tapia sostuvo un romance con Karoll Márquez?

La actriz cubana ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública. Recientemente, un usuario le preguntó por su colega Karoll Márquez, con quien se ha visto muy cercana en MasterChef Celebrity. “No tiene nada que ver con la cajita, pero ¿eres pareja de Karoll M.? se les ve muy cercanos en MasterChef Celebrity”.

Daniela no pasó por alto esa pregunta, por lo que no dudó en responderla: “ya leí todas las preguntas que ustedes me han hecho y quiero empezar con esta que como él decía no tienen nada que ver, pero, no, Karoll Márquez y yo somos amigos hace quince años y no, nunca hemos tenido nada, nada, amoroso, sentimental, fuimos novios en una novela, pero ya, ¿qué te parece esto papi?, ¿qué tenemos tú y yo?”, respondió etiquetando al también actor en Instagram.