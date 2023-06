Pelea de Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo en ‘MasterChef’: “renuncio”

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto de campo en Cartagena. Los tres grupos fueron conformados al azar y cada uno de ellos tenían que resolver un acertijo que los llevaba a un lugar específico en la ‘Ciudad amurallada’. Allí, debían hacer una serie de preparaciones como cocadas, arepas de huevo e incluso, caminar con una palangana llena de fruta en la cabeza sin dejarla caer. El reto era en parejas.

Te puede interesar: Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera: “nunca me dio el título de novia”

¿Qué pasó con Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños?

Hubo una de las estaciones que más tensión generó entre los participantes. Las primeras participantes en llegar donde estaban las palenqueras, fueron Carolina Acevedo y Daniela Tapia, quienes conformaban el equipo rojo. Cada una debía caminar dos metros con la palangana en la cabeza y aunque lo intentaron muchas veces, no lograron hacerlo.

Al poco tiempo llegaron sus demás compañeros, entre ellos, Julio César Herrera y Mario Ruiz. El actor de Betty, la fea, les preguntó si se demoraban, a lo que su colega Carolina le respondió: “ábrase”.

Más noticias de 'MasterChef Celebrity' La participante de ‘MasterChef Celebrity’ que se acaba de separar luego de 8 años “Mi vida está en un proceso de reestructuración”, dijo la concursante de ‘MasterChef’, del canal RCN. ¿Quién es? Aquí te lo contamos. Leer aquí: La participante de ‘MasterChef Celebrity’ que se acaba de separar luego de 8 años La actriz que sería la “nueva Carla Giraldo” de ‘MasterChef Celebrity 2023’ El canal RCN estrenó una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’. Leer aquí: La actriz que sería la “nueva Carla Giraldo” de ‘MasterChef Celebrity 2023’

La tensión siguió aumentando cuando llegaron Martha Isabel Bolaños y Álvaro Bayona, del equipo verde. Inicialmente, Julio intentó indicarle a Martha cómo debía hacerlo, pero a ella no le gustó: “Julito te agradezco que no me hables por favor, ya sé lo que tengo que hacer”.

Luego, Carolina Acevedo logró hacer el reto, pero al parecer, tocó la palangana, por lo que la actriz conocida como ‘La Pupuchurra’ comenzó a pelear asegurando que eso no era justo. Inmediatamente, la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre, comenzó a llorar y le dijo: “yo no soy tramposa, Martha… No quiero, renuncio”.

Luego, frente a la cámara, Martha dijo: “todos queremos ganar, a todos se nos sale el espíritu competitivo. Di lo mejor de mí y estoy aprendiendo”.

La pelea entre las dos actrices no terminó ahí. ‘La Pupuchurra’, le dijo: “no es personal”, a lo que Carolina le contestó: “pues yo creo que sí es personal, en este momento sí”.

Julio César Herrera, por su parte, dio un balance de lo ocurrido en el reto de campo: “ese reto palenquero terminó en una pelotera, pero yo estaba muy tranquilo y yo sabía que lo iba a hacer a la primera”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con eso, los participantes han dejado en evidencia sus temperamentos y poco a poco han demostrado sus fortalezas y debilidades.