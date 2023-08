MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos por los colombianos. Todas las noches por el canal RCN, los participantes del reality culinario tienen que sorprender el paladar de los jurados Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría.

Cada semana uno de los famosos debe abandonar la competencia, pues en los retos de eliminación no logran presentar un plato perfecto. Hasta el más mínimo error es evaluado por los chefs a la hora de definir quién fue el concursante que no cumplió con las expectativas.

¿Quién es la pareja de Marianela González?

Actualmente la actriz Marianela González, quien ha hecho parte de producciones como Dulce amor, La ley del corazón, Pa’ quererte, entre otras, está soltera; sin embargo, tuvo una relación sentimental muy comentada en los medios de comunicación y redes sociales.

En el 2018, durante unas vacaciones en La Guajira, ‘Nela’ confirmó que había iniciado un romance con Amalia Andrade. Las dos artistas se mostraban muy enamoradas en redes sociales, de hecho, en el 2020 se comprometieron. “Fue una sorpresa en un nido. Lo llenamos de flores blancas, de luces. Yo hice una cosa que se llama ‘El libro del sí’, son 200 páginas escritas a mano de cosas a las que uno le dice que sí. […] La última cosa es: ‘¿Te casarías conmigo?’”, dijo Amalia en una pasada entrevista.

¿Qué pasó con Marianela González y Amalia Andrade?

En febrero del año pasado, el programa La Red aseguró que la pareja se había separado, aunque no se conocen los motivos. Ninguna de las dos ha brindado alguna declaración al respecto, pero lo que se ha podido evidenciar es que son muy buenas amigas.

Recientemente, con la participación de la actriz en MasterChef Celebrity, Amalia no dudó en apoyarla. “¿Ya están viendo MasterChef Celebrity? Porque ahí está @NelaGonzalez y no es por nada, pero ella es la mejor. CLARAMENTE mi ex es más chévere que las suyas”.

¿Quién es Amalia Andrade, exnovia de ‘Nela’ González?

Amalia nació en Cali el 20 de enero de 1987. Se ha desempeñado como escritora, periodista e ilustradora. Se dio a conocer por su libro Uno siempre cambia el amor de su vida (por otro amor, o por otra vida), que fue publicado en el 2015. En su cuenta de Instagram tiene 343 mil seguidores y allí publica fotos y videos de sus escritos y de su vida personal.