Diego Sáenz, de ‘MasterChef Celebrity’ es tildado de envidioso: “no es de fiar”

MasterChef Celebrity se encuentra en su etapa final. Ya se están definiendo los diez mejores cocineros de esta temporada. Por ahora, quienes ya entraron a ese top, son: Zulma Rey, Natalia Sanint, Daniela Tapia, Nela González, Carolina Acevedo y Diego Sáenz.

Para cada uno de los participantes no ha sido fácil el proceso, han tenido que enfrentarse entre ellos para deleitar el paladar de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. Muchas veces han logrado cautivarlos con sus preparaciones, mientras que otras han sido fuertemente criticados por ellos, por los múltiples errores que han cometido mientras cocinan. Lo cierto es que, cada noche se vuelven más exigentes a la hora de calificar, pues el reality culinario ya está muy cerca de conocer al ganador.

¿Qué pasó con Diego Sáenz?

En el capítulo del pasado domingo 27 de agosto, Carolina Acevedo, Diego Sáenz, Karoll Márquez, Adriana Parada, Juan Pablo Barragán, El Negrito y Martha Isabel Bolaños, se enfrentaron en un reto de salvación, para evitar ir a eliminación esta noche. Carolina y Diego lograron subir al balcón, pero los demás tendrán que cocinar nuevamente, uno de ellos deberá abandonar la competencia.

Parece ser que la entrada de Sáenz al ‘Top 10′ de MasterChef Celebrity no fue del total agrado de muchos televidentes y usuarios en redes, pese a que se convirtió en el primer hombre de esta temporada en lograrlo. “Bueno, hoy con muy buena energía e increíblemente HACIENDO BUÑUELOS logré salvarme y ser el primer hombre de la competencia en entrar al top 10 de esta temporada. Estoy agradecido con los que han seguido apoyándome, porque por ustedes he continuado aprendiendo y sacando fuerzas para mejorar. Voy con la frente en alto y recibiendo la buena onda. Sigo con TODA en esta competencia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Críticas a Diego Sáenz por ‘MasterChef Celebrity’

Muchos aprovecharon su publicación para felicitarlo, pero hubo otros usuarios que le dejaron muchas críticas, especialmente por los gestos que hace y por su actitud dentro de la competencia: “la verdad mostró lo prepotente que es, para mí no se merece estar en ese lugar”, “este man esas caras que hace de envidia… No es de confiar”, “no me alegro, no se olvida las malas actuaciones en días anteriores”, “qué buenos buñuelos, pero sus comentarios de los otros concursantes no me gustan”. Por ahora, el participante no se ha referido a esos comentarios que ha recibido en los últimos días.