Luis Alberto Posada le respondió indirecta a su ex: “saquen sus conclusiones”

En toda una polémica se convirtió la vida privada del cantante de música popular Luis Alberto Posada, luego de unos fuertes rumores que surgieron hace unos meses que señalaban que el artista y su esposa Katalina Posada se habían separado.

En ese momento fue desmentida esa información pese a que no volvieron a aparecer juntos en sus redes sociales. No obstante, la semana pasada se volvió a hablar del tema luego que el intérprete de El dolor de tu abandono fuera captado muy cariñoso junto a una mujer, quien sería su nueva pareja sentimental, así lo señaló el programa La Red.

¿Luis Alberto Posada confirmó su divorcio de Katalina Posada?

La nueva pareja sentimental del cantante se llama Diana Marcela Sánchez. Por ahora no se conocen más detalles sobre ella, pero a los pocos minutos de viralizarse la imagen donde aparecían juntos, Katalina Posada, la exesposa del cantante no dudó en reaccionar afirmando que estaba a punto de contar toda la verdad, aunque no especificó sobre qué.

Posada había preferido guardar silencio; sin embargo, este fin de semana no dudó en responder de manera contundente a los comentarios de sus seguidores y, al parecer, a su exesposa Katalina. Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram donde tiene 804 mil seguidores, el artista habría confirmado que sí está separado de la mamá de sus hijos menores: “hola, mis amigos, los quiero mucho. Les cuento: hace 20 meses que…. (hizo la seña de la tijera o cortar con las manos). Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cuando Pedro habla de Juan, dice más de Pedro que de Juan”, afirmó. El clip fue titulado como Reflexión y ya cuenta con más de 7 mil likes.

Una de las primeras personas en reaccionar fue su hija Nathaly, quien no tenía una buena relación con Katalina. “Eres un ser tan maravilloso que te mereces todo lo mejor que DIOS tiene para ti. TE AMO PAPITO HERMOSO y le doy gracias a DIOS por devolverte, soy feliz a tu lado nuevamente”.

Por su parte, sus seguidores también han dejado sus opiniones: “esa señora que tenía por esposa se metía hasta con las hijas mayores de Posada, hasta mejor que se dejaron”, “entiendo que hace 20 meses se separó, ahora tiene derecho hacer su vida y que la gente no opine ni se meta en la vida privada de él”, “la ex está ardida, disque hablando del señor cantante, ya supérelo mija, ya es de otra y lo quieres hacer quedar mal, nadie te va a creer”.