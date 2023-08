Juan Pablo Barragán contó por qué se distanció de Juliana Galvis de ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity es uno de los programas favoritos de los colombianos. Todas las noches por el canal RCN los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch evalúan los platos de los concursantes y cada semana eligen a uno para que quede fuera de la competencia.

Algunas veces los participantes tienen que asumir retos individuales y otras veces en grupo. Generalmente, cuando tienen que hacer alguna preparación grupal, comienzan las diferencias y discusiones entre algunos de ellos.

¿Qué pasó con Juan Pablo Barragán y Juliana Galvis?

Hace unas semanas, en medio de un reto de campo, en Villa de Leyva, los actores Juan Pablo Barragán y Juliana Galvis tuvieron que trabajar en equipo. Aunque parecía que iban a fluir como pareja, terminó siendo lo contrario, protagonizando un tensionante momento.

Evidentemente, en la prueba les fue mal y a los pocos días salió eliminada la actriz. En diálogo con el programa Buen día Colombia, de RCN, se refirió a lo que ocurrió con su amistad con Juan Pablo: “Desde la prueba en Villa de Leyva venía muy triste y como que no entendía qué estaba pasando en mi situación con Juan Pablo en ese momento”.

Se conoció que la relación entre los dos se vio fuertemente afectada, afuera de la cocina de MasterChef. “Realmente a mí sí me dio muy duro y, suena muy tonto y lo veo semanas atrás desde que salimos, y hoy no hay ningún sentimiento negativo con Juan Pablo, lo quiero con mi corazón. Hoy hablamos, chateamos, pero a mí me dio muy duro no entender qué era lo que estaba pasando con ‘Juanpa’ cuando éramos tan amigos”.

¿Por qué Juan Pablo Barragán y Juliana Galvis se distanciaron?

El actor también se refirió al respecto en una reciente entrevista con el programa Bravíssimo, de CityTv. Contrario a lo que dijo la actriz, Juan Pablo reveló que todo fue producto de un chisme de uno de sus compañeros y a partir de ese momento la relación se fracturó. “Yo con Juliana Galvis… ¡Divina! Yo ‘pelee’ un día con ella. Estábamos rebien. Y entonces pasó que alguien se puso a echar chisme… Porque no entiendo por qué siempre tiene que haber gente chismosa. Entonces a Juliana le dijeron una cosa, a mí me dijeron otra y por el afán del programa no lo pudimos hablar. Luego nos vimos y nos dimos cuenta de que era un chisme que un participante nos había echado”, aclaró.