Pelea de Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint en ‘MasterChef’: “no es frentera”

Cada noche se pone más interesante MasterChef Celebrity, el reality de cocina del canal RCN, donde varios famosos muestran sus habilidades culinarias para sorprender el paladar de los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Participantes de ‘Masterchef Celebrity’. Fotografía por: Cortesía RCN

Como en todas las temporadas, dentro de la cocina más famosa se logran tejer grandes amistades, pero también, existen algunos participantes que no logran congeniar con otros por diferentes razones. En algunos casos, el carácter de cada uno hace que se presenten fuertes discusiones mientras realizan las pruebas.

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint en ‘MasterChef Celebrity’?

Desde capítulos anteriores, se pudo evidenciar que Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint no han podido tener una buena relación. Hace unos días tuvieron que realizar una prueba en equipo, pero ambas se mostraron incómodas, los malos gestos y las indirectas las dejó en evidencia.

Ahora, en la más reciente emisión, volvieron a protagonizar un momento tensionante que confirmó una vez más que podría haber una fuerte rivalidad entre ellas que podría afectar su rendimiento en la cocina de MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Natalia Sanint tuvo la oportunidad, por haber ganado un reto anterior, de escoger a los compañeros que quería para hacer una prueba en equipo, en la que también iban a cocinar los tres chefs.

Primero, la comediante lanzó un fuerte ‘vainazo’ a Martha Isabel, recordando que en el pasado la actriz la “regañaba” mientras hacían la prueba: “es una persona chévere, inventa cosas chéveres en la cocina y me cae bien y pienso que hay que escoger para el equipo gente que es chévere y que no me va a regañar. Escojo a Julio”, dijo.

Enseguida, la presentadora Claudia Bahamón le dijo: “¿quién te regaña?”, a lo que ella contestó: “no, estoy jodiendo, nadie me regaña”. Luego, ante las cámaras dijo: “en el reto que me hice con Martha Isabel me hablaba toda estresada”.

Martha Isabel Bolaños se defendió de los comentarios de Natalia Sanint

Luego de las indirectas de su compañera, la actriz de Betty, la fea, no se quedó callada y respondió: “nada qué ver, es una persona con la que no me interesa acercarme, eso que hizo frente a las cámaras me dejó desconcertada… Necesito fuerza vital para aprender a cocinar, no para complacer ni agradarle a nadie”.

Al final, solo quedaban porque fueran escogidos Bola{os y ‘El Negrito W’. Claramente Natalia no la escogió y Claudia le preguntó el por qué y ella contestó: “sin por qué, a veces las cosas son así, sin el por qué”.

Por su parte, la actriz agregó ante la cámara: “yo necesito toda esta fuerza vital para aprender a cocinar, no para agradarle a nadie, basta. Que a mí no me escojan porque no cocino bien y no soy sobresaliente en la cocina, yo lo acepto, pero esa famita de regañona, mandona, de maltratadora como dijo Natalia no se la acepto, porque todos los días es ‘¿cómo estás Marthica?’, por qué no es frentera”.

Daniela Tapia, quien también hace parte del reality, opinó al respecto: “Martha es un poquito más directa y siento que le dolió mucho el comentario de Nata y le dolió mucho haber quedado de última”.

No es la primera vez que ‘La Pupuchurra’, de Betty, la fea, tiene algún altercado con un participante. Anteriormente también tuvo algunos gestos que no le gustaron a sus colegas Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán.