¿Alina Lozano se operó para ‘retener’ a Jim Velásquez?: “no quiero competir”

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando cientos de comentarios en redes sociales. Algunos internautas todavía no creen que sea verdad que los actores se van a casar en los próximos meses.

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

Una vez hicieron público su compromiso en medio de un programa de televisión en vivo, el joven de 23 años aseguró que le pagaría unos retoques estéticos a Alina, de 53, antes de llegar al altar, dividiendo así las opiniones de sus seguidores en las redes.

Críticas a Alina Lozano por sus cirugías estéticas

Algunos usuarios de internet han felicitado a la actriz por haber pasado por el quirófano, pero otros le han dejado fuertes comentarios, asegurando que, supuestamente, lo hizo para retener a su novio. “Reconstruir a Alina debe costar mucho”, “él quiere dejar Alina como una muchacha de 20″, “Jim quiere reencauchar a Alina para q le queden 2 de 20″, “existen muchos hombres que les gusta mandar a la mujer a que se hagan mil cosas para ellos estar satisfechos, pero eso no es amor verdadero”.

¿Alina Lozano quiere verse más joven?

Debido a los malos comentarios que ha recibido, la actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, respondió contundentemente a través de sus redes sociales, y reveló si lo hizo para retener a su joven novio. “No creo yo, Alina Lozano, a título personal, que nada de lo que tú hagas por otra persona funcione para controlar a ese ser humano, para lograr que no se vaya, para competir con otras mujeres jóvenes de pronto en mi caso que tengo un novio tan joven, creo que eso sí es entrar en algo disfuncional con uno mismo, fuerte, porque no creo que eso pase, que una mujer retenga a un hombre joven volviéndose Angelina Jolie o haciéndose cambios extremos, lo que hagas, hazlo por ti”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Facebook y que ya suma más de 22 mil likes.

De igual manera, aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores, quienes se han sentido identificados con su historia de amor. Asimismo, aclaró que no quiere compararse con las mujeres más jóvenes. “Yo te sugiero eso, yo lo hago por mí, yo no puedo ni quiero competir con la juventud de Jimmer, ni tampoco quiero competir con las jóvenes y tampoco quiero competir con mi propia edad. Por eso todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer pues no eran reales. Yo me hice lo que yo quería, lo que yo deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí. El novio se puede ir, la relación se puede acabar, pero este regalo queda para mí y por eso me parece lindo. Esto que me hice lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde, puedo tener estos retoques, pero no me voy a ver como cuando tenía 20 años, sino que me voy a ver como soy, de mi edad, sino que con unas actualizaciones”, concluyó.