Participante de ‘MasterChef Celebrity’ contra Christopher Carpentier: “canalla”

Todas las noches por el canal RCN, los televidentes disfrutan de MasterChef Celebrity y de todos los platos que los participantes le presentan a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’ con Christopher Carpentier?

Mientras cada uno realiza sus platos, van ocurriendo una serie de situaciones que los televidentes no pasan desapercibidas. Debido a la “calentura” del momento, en algunas oportunidades ha habido discusiones entre los famosos, sobre todo cuando tienen que hacer pruebas en equipo.

Asimismo, los concursantes cuentan con la ayuda y el apoyo de los jurados, quienes van pasando por cada estación para darles recomendaciones mientras cocinan, para que al final puedan entregar un plato de calidad.

En un reciente reto de eliminación, en el que salió el padre Walter, Martha Isabel Bolaños, actriz de Betty, la fea, realizaba su plato libre con un bife de lomo. Su amiga y colega Luces Velásquez, quien estaba en el balcón, la estaba ayudando desde allá, dándole un par de consejos. De repente, llegó Carpentier a su estación para asesorarla, pero en ese momento fue interrumpido por Luces, quien le recordó el tiempo de las papas que estaba preparando.

Martha Isabel Bolaños rechazó a Christopher Carpentier por Luces Velásquez

Al parecer, esa actitud no le gustó al chef, quien inmediatamente salió de la cocina y no le siguió ayudando a Martha. “Hágale caso a Luces”, le dijo el jurado, a lo que ‘La Pupuchurra’ le contestó: “fue su decisión, es su ego. También tiene un ego”.

Cuando se terminó el reto, Bolaños fue a presentar su plato que llamó “Lomo Intenso”, pero inmediatamente Carpentier dijo que él prefería llamarlo “El Rechazo”.

Luego, el chef le dijo que al momento de evaluar cualquier cosa se lo atribuiría a Luces. “A mí no me meta en este plato, yo no tengo nada que ver, ni lo bueno, ni lo malo. Si hay algo bueno, se lo agradece a Luces, y si hay algo malo, también se lo agradeces a Luces”. Inmediatamente, desde el balcón, la actriz le respondió: “canalla… Cuando uno trata de ayudar a alguien trata de dar lo mejor”.

Finalmente, Martha agregó: “él me dejó morir, me rechazó. Se delicó”, pero el chef le recordó que quien lo rechazó fue ella.