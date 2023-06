Zulma Rey antes y después de participar en ‘MasterChef 2023′. Así se veía

La quinta temporada de MasterChef Celebrity ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos de los famosos que concursan en el reality culinario del canal RCN, se han destacado no solo por sus habilidades y destrezas en la cocina, sino también por sus vidas profesionales y personales.

Entre las caras más conocidas de esta edición se encuentra la actriz Zulma Rey, recordada por su participación en A mano limpia, donde interpretó a Jennifer. De igual manera, también estuvo en Francisco el matemático, Oye bonita, La playita, entre otras.

Así se veía Zulma Rey antes de ser famosa

Cuando Zulma tenía 9 años comenzó su etapa en el mundo de las artes. En ese entonces empezó sus estudios en la Casa del Teatro Nacional. Más adelante, a los 13 años, hizo su primer personaje en la televisión cuando interpretó a Verónica en Pedro el escamoso. Luego estuvo en Pandillas, guerra y paz y Así es la vida.

En los primeros años de su carrera, la actriz, quien es pareja de su colega Andrés Fierro, lucía una figura delgada y según sus seguidores, se veía más “tierna e inocente”. De hecho, en algunas oportunidades fue comparada con una muñeca Barbie.

No obstante, ahora que hace parte de MasterChef Celebrity, los televidentes se han percatado que luce más voluptuosa, con sus labios más gruesos, sus pómulos marcados y otras facciones más notorias. Algunos internautas afirman que, probablemente, la actriz se ha realizado varios retoques estéticos para verse de esa manera.

¿Zulma Rey tiene cirugías estéticas?

Luego de recibir múltiples comentarios en sus redes con respecto a su físico, la actriz resolvió las dudas de algunos seguidores. En entrevista con Superlike, afirmó: “me quité las ojeras y nada más. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron: ‘Zulma, que un cirujano te hace lo que quieras. Que le hagas publicidad y te hace lo que quieras’. Y yo bueno, pues me voy a quitar las ojeras. Mis amigos decían: ¿cuáles ojeras? Y yo sí, las bolsitas que se le marcan a uno. Para la carrera es excelente porque le ayuda mucho a uno. Hay jornadas de grabación muy largas y lo bueno es que no se nota”.

La actriz fue enfática en afirmar que no se ha realizado más procedimientos estéticos y que, por el contrario, todo se debe a la genética y a su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación.