Cristina Hurtado fue criticada por foto en ropa interior: “qué pena con los hijos”

Cristina Hurtado es considerada una de las mujeres más hermosas del país. Su carrera como modelo y presentadora le han permitido ganarse el cariño de millones de seguidores, quienes día a día están al pendiente de lo que ocurre en su vida.

La antioqueña lleva casi dos décadas de relación con Josse Narváez, de quien cada día se muestra muy enamorada. Además de ser pareja, los presentadores han trabajado juntos y han demostrado ser cómplices y muy buenos amigos.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado?

En su cuenta de Instagram tiene 6,5 millones de seguidores y allí acostumbra a publicar, entre otras cosas, fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo, que, generalmente, es elogiado por muchos usuarios. No obstante, hace unas horas, Cristina subió una nueva imagen donde aparece promocionando ropa interior de su marca.

En la instantánea aparece posando frente a un espejo. El set de dos piezas es de color negro y resalta sus curvas. Aunque recibió muchos halagos, también hubo múltiples comentarios negativos, entre ellos: “usted es muy bonita, pero salir en ropa interior teniendo 3 hijos, qué triste”, “déjese de estar encuerando, usted es demasiado bella, no necesita de eso”, “qué necesidad de empelotarse esta vieja a toda hora, ya todo el mundo sabe qué tiene y no hay nada más de lo normal”, “eres muy linda Cris, pero por qué sales encuerada, debes respetarte y a tus hijos y esposo, no tienes necesidad de eso”, “yo no sé cuál es la necesidad de estarse empelotando si usted tiene marido, las que se empelotan son las que venden”, “la que no mostraba y criticaba y a hora muestra hasta lo que no tiene” “qué pena con los hijos”.

Debido a esos comentarios, otros seguidores de la modelo decidieron apoyarla y elogiarla por su belleza. “Eres perfecta”, “divina como siempre”, " aquellas personas que opinan que porque usted se toma fotos así es porque sienten envidia”, “la gente si es envidiosa, quisieran muchas verse así además ella tiene su empresa de ropa interior y ella misma es la modelo”, “es algo normal ella tiene su almacén de ropa interior y si quiere modelarla le queda bonita ella no está siendo vulgar que ignorancia de verdad”, “desearía tener ese cuerpazo”.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Hurtado?

Antes de conocer a su esposo Josse Narváez, Cristina ya era mamá de su hijo Daniel, a quien más adelante el cantante y actor le dio su apellido. En el 2006, los famosos se convirtieron en padres de Juan José, su segundo hijo. Aunque en sus planes no estaba tener más herederos, en el 2021 sorprendieron al anunciar que estaban en la dulce espera de un nuevo bebé que nació el 9 de diciembre de ese mismo año ya quien le pusieron por nombre Mateo.