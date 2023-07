Iván Lalinde de ‘Día a Día’ mostró la construcción de su nueva casa ¡Espectacular!

Iván Lalinde se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su trabajo en la televisión, donde lleva más de 20 años. Su carisma en las pantallas le ha permitido ganarse el título de uno de los presentadores más queridos de Colombia.

Iván Lalinde Fotografía por: Arturo Rodriguez

Actualmente comparte set en Día a Día junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas y ‘Jhovanoty’; y además es muy activo en su cuenta de Instagram donde tiene 782 mil seguidores.

¿Cómo es la casa que está construyendo Iván Lalinde?

En días pasados el paisa contó emocionado que estaba en proceso de construir una casa. Por ahora, no ha revelado muchos detalles, pero recientemente en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram respondió algunas inquietudes de sus seguidores, entre ellas, cómo iba su nuevo proyecto. “La casa está espectacular no se imaginan, no les he querido mostrar porque no quiero volverme cansón con el tema y porque va por partes, despacio, porque eso es un billete largo”, dijo.

Luego agregó que se trata de un proyecto muy grande, pero que lo tiene emocionado. “A veces no sé en qué nos metimos, pero bueno, la vamos a sacar adelante. Hay muchos rollos, muchos temas que tiene uno que superarlo todos los días. Lo de la licencia ya está superado todo y recibí materiales. Hay una cantidad de cosas porque es una obra gigantesca”.

Finalmente, mostró un video rápido donde se observa el avance que ha tenido el lugar, del cual se desconoce su ubicación. Según se ha especulado sería a las afueras de Bogotá, pues se observan muchas montañas a su alrededor, que le brindaría una una gran vista al lugar. “No es fácil pero todo se puede”, “se ve espectacular”, “va quedando muy linda”.

Iván Lalinde vivió días difíciles

“Llevo dos días como un grifo. Yo creo que tengo retención de líquidos porque lloro, lloro y lloro”, dijo hace unos días en sus redes sociales. Su estado de ánimo se debía a la pérdida que sufrió en diciembre de ‘doña Tere’, su mamá. “Esta etapa de duelo, por su partida, ha sido muy llevadera porque no nos guardamos nada, ¡lo dimos todo! Tanto ella como yo! Me atrevo a hablar por mis hermanos, todos la consentimos y la cuidamos como un tesoro”, escribió en una publicación. “Creo que la lloradera con la que ando es a raíz de ver un video hermoso. Pero es una lloradera bonita, que limpia”.