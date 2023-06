Iván Lalinde reveló cuál es la famosa que le gusta. Es casada: “me fascina”

Con más de 20 años en la industria, Iván Lalinde se ha convertido en uno de los presentadores más queridos del país. Ha presentado diferentes formatos en la televisión, entre ellos, noticias, programas de concurso y de variedades, como Día a Día, el matutino de Caracol Televisión que conduce actualmente junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas y ‘Jhovanoty’.

¿Quién es la famosa que le gusta Iván Lalinde?

Recientemente, el comunicador antioqueño hizo una reveladora confesión que causó asombro entre sus seguidores. Catalina Gómez, su compañera de set le preguntó quién era la mujer más bella de Colombia, pues estaban hablando de “Los 50 rostros más bellos”, publicado por la revista People. Sobre eso Iván aseguró que “le fascina” la modelo y presentadora Toya Montoya, quien hizo su primera aparición televisiva en el año 2007 en el reality La isla de los famosos: una aventura maya.

¿Quién es Toya Montoya?

Su nombre de pila es María Victoria Montoya Maya. Nació el 3 de diciembre de 1984 en Santa Marta, y es conocida en el mundo de la farándula como Toya Montoya. Además de modelo y presentadora, también se ha desempeñado como publicista.

Cuando cumplió 16 años apareció por primera vez en un catálogo de moda. Entre sus planes no estaba ser modelo, por esa razón, se graduó de Publicista y luego comenzaron a llegarle diferentes propuestas para hacer parte del medio. Debutó en el Concurso Nacional de la Belleza y, de ahí en adelante, su carrera en los medios de comunicación comenzó a brillar.

Actualmente, la presentadora está casada con el modelo Luis Martín, 10 años menor que ella y con quien llegó al altar en las playas del Tayrona el pasado 26 de febrero.

A Iván Lalinde también le gusta Margarita Rosa de Francisco

En una entrevista con Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva, el presentador de Día a Día también aseguró que otra mujer que podía definir como su “amor platónico”, es Margarita Rosa de Francisco. De hecho, aseguró que cada vez que la ve lo pone a temblar. “Me pasa por ejemplo… mi amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, o sigue siendo, yo me muero por esa mujer, me da la tembladera”, aseguró, a lo que su colega le preguntó: “pero, ¿la conoces?, ¿hablas con ella?”.

Lalinde reveló que sí se conocen, pues han coincidido en varios eventos: “sí, pero a veces como que me muero del pánico, es un amor por ella, pero mal, me produce cosas muy impresionantes. Me parece tan tesa”, aseguró.

¿Quién es la pareja de Iván Lalinde?

El presentador suele ser muy reservado con su vida privada, pocas veces hace referencia a su área sentimental. “Me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como compartir muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Privada”, dijo hace un tiempo en sus redes sociales.

En una pasada entrevista con Vea, aseguró que estaba muy enamorado. “Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”.