¿Qué pasó con Iván Lalinde en ‘Día a Día’? “quiero pedir disculpas a la audiencia”

Los televidentes fieles de Día a Día saben que todos los viernes los presentadores y el equipo de producción del matutino de Caracol Televisión realizan el popular ‘viernes locochón’, donde realizan diferentes juegos y actividades con los invitados que forman grupos para poder escoger un ganador.

Algunos de los presentadores también participan y compiten para que sus invitados se lleven el primer puesto. Generalmente, los viernes es uno de los días más divertidos de la semana para el programa.

¿Por qué Iván Lalinde tuvo que pedir disculpas en ‘Día a Día’?

En la emisión de este viernes 16 de junio estuvieron como invitados algunos exparticipantes del Desafío The Box, entre ellos, Gemma, Bogdan y Valeria, la reciente eliminada.

Una de las actividades que realizaron fue una como tipo “desafío”. Los invitados debían pasar por una barra de equilibrio con una bandeja llena de pimpones; los contrincantes debían lanzarles pelotas grandes para tumbarlos y no dejarlos ganar.

Quien se metió completamente en el papel de rival fue Iván Lalinde, quien se mostró muy emocionado haciendo todo lo posible para que el equipo contrario no ganara la prueba. De hecho, en un momento tomó el recipiente donde debían poner los pimpones para evitar que sus contrincantes agregaran más y ganaran. No obstante, eso hizo que tuviera sentimiento de culpa, por lo que terminó ofreciendo disculpas a los invitados y los televidentes: “Quiero pedir disculpas a la audiencia, se me salió el ‘Chucky’”, dijo en todo jocoso, pues todos notaron su “mal comportamiento”.

De igual manera, su compañera Catalina Gómez, a manera de broma, le sacó “tarjeta amarilla” por actuar en la prueba de manera errada. “Me encanta la alegría de Iván es el alma de la fiesta”, “qué locura Día a Día”, “muy divertidos”, “me reí muchísimo”, “me dio mucha risa Iván Lalinde”.

Cambios en la vida de Iván Lalinde

Iván Lalinde está cerca de cumplir 50 años. En una publicación en su cuenta de Instagram se refirió a los cambios que le ha dejado la edad y aprovechó para enviarle una reflexión a sus seguidores. “Y todo pasa... pasó este fin de semana increíble, por ejemplo. Y cada vez soy más y más consciente de lo imparable, lo imperdonable que es el tiempo. Y te confieso algo: nunca pensé que fuera a ser taaaaan rápido, pero sí, es muy rápido. Y llegan las canas, la vida, la experiencia, la tranquilidad... Todo llega con el tiempo y bienvenido sea. Aquí estoy siempre listo, ¿Y vos? ¿Estás tranquil@ con el paso del tiempo?”.