Carolina Cruz se hizo atrevido tatuaje, pero recibió críticas: “se dañó el cuerpo”

Una de las famosas más comentadas de la farándula colombiana es Carolina Cruz, presentadora de Día a Día. La también modelo vallecaucana cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, quienes están al pendiente de sus movimientos. Generalmente, la mayoría de cosas que publica se convierte en tendencia, especialmente cuando están relacionadas con su vida personal.

Tatuaje de Carolina Cruz generó polémica en redes

En varias oportunidades, la presentadora del matutino de Caracol Televisión ha hablado de su pasión por los tatuajes. Aunque los tiene en partes de su cuerpo que no son tan visibles, cada vez que los deja en evidencia recibe muchos halagos de sus seguidores.

Hace unas horas publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 7,5 millones de seguidores, contando que se haría un tatuaje pues uno de sus compañeros del programa quería hacerse el mismo, así que ella tenía que ser la primera. “Les tengo un chisme tengo un compañero de Día a Día, es hombre, que quiere hacer todo lo que yo hago, me antojé de un tatuaje y él dijo: ‘yo también me lo quiero hacer’ y yo le dije: ‘pero por qué si es mi tatuaje, yo lo escogí’ y él dijo que no importaba, que se lo quería hacer, entonces me tocaba ganarle pues estamos en una competencia y el que primero pega, pega dos veces”, afirmó.

Luego, la modelo posteó un video en el feed mostrando el proceso para la creación de un nuevo grabado. La zona del cuerpo que escogió fue su pecho, entre sus dos senos: “todo pasa”, se lee en el pequeño tatuaje que quedó marcado en su piel y que recibió múltiples comentarios. “Todo pasa, menos la discriminación y la falta de empatía que tienes”, “lástima, una mujer tan hermosa en todo el sentido de la palabra y se daña la piel”, “con todo respeto ya no debería hacerte más tatuajes no va contigo”, “yo no puedo creer que se dañe el cuerpo así”, “muchas diciendo que ya está vieja, que ya se le notan los años. Pero viéndolas a ellas parecen mayores y tendrán menos edad”, son algunos de los mensajes que se leen en el post que ya tiene más de 11 mil likes.

¿Cuánto gana Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz?

Carolina Cruz sostiene una relación sentimental con Jamil Farah, un joven piloto sanandresano, de quien se ha mostrado muy enamorada. Hace unos días, William Andrés Lozada, un joven que se desempeña como piloto, utilizó sus redes sociales, donde publica contenido relacionado con la aviación, para contar cuánto, en promedio, podría estar ganando un piloto como Jamil Farah. “Empecemos con los sueldos de las aerolíneas regulares, es decir, de aerolíneas grandes como Avianca, Easyfly, etc. Empezamos con el sueldo de un primer oficial que pilotea un ATR72, que es un turbohélice más o menos de 70 pasajeros: 4.000.000 en la quincena, es decir, 8 millones de pesos al mes (…) Un comandante ganaría entre 14 y 17 millones de pesos, en Colombia”, dijo.

Luego, agregó: “con aviones más grandes, como aviones de carga, el sueldo de un primer oficial está entre 13 y 15 millones de pesos y un capitán está entre 22 y 24 millones de pesos. Recordemos que los sueldos generalmente están determinados por las libras de empuje del avión, es decir, los aviones más grandes van a tener sueldos más grandes; pero esto no aplica para la aviación corporativa”. Esos sueldos dependen de la rama del piloto pues está la agrícola, militar y general.