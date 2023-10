Amparo Grisales explotó en ‘Yo me llamo’: “Mi mascota fue un dinosaurio”

Amparo Grisales es una de las celebridades más reconocidas en Colombia, gracias a sus 53 años de carrera artística. Durante todo este tiempo, se ha desempeñado como actriz de telenovelas y películas, así como jurado de Yo me llamo, programa de imitaciones del canal Caracol.

Además de su talento frente a las cámaras, ‘La diva de Colombia’ suele ser elogiada por su belleza, pues a pesar de sus 67 años conserva una figura envidiable y algunos fanáticos, incluso, afirman a modo de broma que tiene ‘el secreto de la eterna juventud’.

Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Amparo Grisales, en ‘Yo me llamo, expuso los comentarios contra su edad

Aunque casi todo suelen ser halagos para la manizaleña, también hay quienes suelen hacen bromas y burlas sobre su edad, lo que la ha descolocado en ciertos momentos. De hecho, en el capítulo 51 del concurso de imitadores, hizo varias menciones al respecto.

La primero fue lanzada por ‘La diva de Colombia’ tras la presentación del doble de Bad Bunny, cuando aseguró que ella no va en contra de los piropos, pero sí de aquellos comentarios que ofenden e incomodan a las mujeres.

“Un piropo es algo bonito, no confundan. Hay cosas groseras, abusivas y faltas de respeto. El piropo, cuando es grosero, no es piropo. Yo estoy escribiendo un libro, Oda al piropo, y he investigado mucho en la literatura del siglo pasado. Sí, en mi siglo, yo nací en el siglo pasado, ¿cuál es el problema?”, aseveró.

“Mi mascota fue un dinosaurio”: Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

En este mismo episodio, pero luego de escuchar en el templo de la imitación a la doble de Alejandra Guzmán, la jurado del programa mencionó que esta concursante llegó peinada con un look parecido al de Peebles, personaje de Los Picapiedra.

No obstante, dejó sorprendidos a todos cuando, de un momento a otro, recordó que también le han hecho varias burlas basadas en esta caricatura.

“Qué bueno que también los conoces”, dijo a Carlos Calero, y luego agregó: “No, pues ahora soy la única aquí. Sí, yo manejé también el carro de Pedro, me lo prestó varias veces; y mi mascota fue dinosaurio divino y espectacular”.

El comentario de Amparo Grisales generó risas entre Pipe Bueno y César Escola, sus compañeros de programa. No obstante, ella continuó de inmediato con su intervención sobre ‘Yo me llamo Alejandra Guzmán’.