Amparo Grisales y las razones por la que no quiso tener hijos: “No me arrepiento”

La actriz Amparo Grisales, a quien se le ve actualmente por la señal del canal Caracol como jurado de Yo me llamo, es una de las mujeres más reconocidas del país, pues su nombre ha transcurrido durante décadas entre los fanáticos de la televisión y los curiosos que, además de admirar su talento, hablan sobre su ‘secreto de la eterna juventud’.

Como es normal con este tipo de celebridades, su vida privada suele ser tema de conversación entre un público que, con el pasar de los días, busca saber cada vez más.

Por esta razón es que, en 2021, Amparo Grisales respondió a los cuestionamientos que durante años recibió de la gente y de la prensa por su decisión de no tener hijos, pues varias versiones se manejaron al respecto antes de su aclaración.

Amparo Grisales ha sido considerada por años como una de las mujeres más lindas del mundo del entretenimiento nacional. A muy temprana edad debutó como modelo, dando sus primeros pasos en portadas de reconocidas revistas, y como actriz en icónicas producciones Fotografía por: Instagram

¿Por qué Amparo Grisales no tiene hijos?

Fue entonces cuando ‘La diva de Colombia’ contó que esa opción la desechó por razones que, al sol de hoy, sigue teniendo muy claras. No obstante, confesó que hace más de 30 años se planteó la posibilidad de tener un hijo, pero sus miedos fueron más fuertes que esos pasajeros deseos.

“Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobia la sobrepoblación del mundo y vivir una época caótica en la que los jóvenes se sienten perdidos y arrastrados ante tentaciones”, aseveró la manizaleña de 66 años en diálogo con El Tiempo.

Te puede interesar: Querida presentadora se despidió de Noticias Caracol: “Llegó el momento de irme”

A pesar de las críticas y hasta insultos que recibió en su momento, Amparo Grisales indicó que, así pudiera, no devolvería el tiempo para cambiar de decisión: “Pueden pensar, tal vez, que fui cobarde, pero no me arrepiento”.

¿Quiénes han sido las parejas de Amparo Grisales?

Otras dudas y rumores que han surgido durante sus más de cuarenta años de vida artística, han sido aquellos que rodean su vida amorosa, pues aunque no quiso ser madre, esto no fue impedimento para gozarse las ‘mieles del amor’.

El pasado de ‘La diva de Colombia’ está marcado por varios famosos, entre estos el cantante Chayanne, cuya relación expuso hace poco en un capítulo de Yo me llamo, tras la audición de un imitador: “Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces llegué y él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”.

Puedes leer también: Shakira, Karol G y otros colombianos nominados a los Latin Grammy 2023

El actor mexicano Jorge Rivero, quien por las décadas de los 70 y 80 era considerado uno de los galanes de la televisión de ese país, fue novio de Amparo Grisales cuando ella tenía apenas 19 años y, aproximadamente, fueron 8 los que estuvieron juntos.

La distancia fue la razón por la que este gran amor terminó, pues así como Amparo Grisales tenía una apretada agenda en varios países, Rivero también la tenía en México y Estados Unidos, donde además de actor era modelo de campañas publicitarias.