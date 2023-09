Jhovanoty respondió al regaño de Amparo Grisales por imitarla ¿Seguirá haciéndolo?

Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty, es uno de los humoristas e imitadores más reconocidos del país. Gracias a su trabajo ha logrado abrirse puertas en estaciones radiales y programas de televisión, tales como Tropicana, Sábados Felices y Día a Día.

El cómico huilense cuenta con una amplia baraja de personajes que imita casi a la perfección, entre quienes se destacan el presentador Carlos Calero, el cantante Jessi Uribe y hasta la actriz Amparo Grisales.

De hecho, en un reciente episodio de Día a Día, ‘La Diva de Colombia’ fue una de las invitadas y allí se encontró con Jhovanoty, con quien tuvo un cruce de mensajes porque, según ella, las imitaciones del opita desautorizan su opinión como jurado de Yo me llamo: “Usted cree que yo no lo veo, pero me fijo cuando dice que mis comentarios no están bien. Me está desautorizando todos los días frente a la pantalla (...) Grosero... igualado”.

Jhovanoty le responde a Amparo Grisales

Aunque Jhovany Ramírez contestó a los cuestionamientos de la jurado de Yo me llamo en ese preciso instante, y lo hizo de muy buena manera, en una reciente entrevista que concedió a la Revista Vea despejó la duda de si seguirá imitando a la manizaleña de 66 años o evitará seguir remedándola.

“Ella se lo tomó de buena manera, como se lo deberían tomar la mayoría de las personas. Deben entender que esto es un show y que esto se trata de entretener a la gente, entonces pues cuantas veces deba decirle la verdad a alguien lo haré con todo el amor del mundo. Sin embargo, sé y entiendo que a veces eso incomoda porque no siempre la verdad es entretenida”, aseguró.

El episodio entre Jhovanoty y Amparo Grisales generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Posteriormente, Jhovanoty reveló en exclusiva a la Revista Vea que se encuentra trabajando en la imitación de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pero todavía no ha presentado este personaje al público porque tiene preparado algo especial, tal y como lo ha hecho con los demás personajes.

“Estoy practicando a Bukele y apenas lo tenga pulido lo mostraré, pero no quiero sacar proyectos pequeños con él sino que sea top, como los demás que a todos les han gustado”, concluyó entre risas.