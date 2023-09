“Me pega duro”: Amparo Grisales, triste por renuncia en ‘Yo me llamo’ ¿Quién fue?

El episodio del 6 de agosto de Yo me llamo inició de manera inesperada, pues Carlos Calero entregó una noticia que dejó sorprendidos a los televidentes y a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, jurados del programa.

De acuerdo con lo que contó el presentador barranquillero, una de las participantes decidió renunciar a la competencia, aun cuando luchó bastante por superar los primeros filtros del concurso de imitadores más famoso de Colombia.

“Antes de ver a los artista que vamos a presentar, quiero recordarles que ‘Yo me llamo’ es una competencia que reta a todos los participantes que aceptan, precisamente, esa invitación. Algunos lo logran y otros no, por eso los invito a que vean estas imágenes”, dijo Carlos Calero, al anunciar la renuncia de Madriela, la cantante chilena que se dio conocer entre los fanáticos del programa como una de las dobles de Alejandra Guzmán.

Ella es Madriela, la chilena que renunció a 'Yo me llamo' y dejó sorprendida a Amparo Grisales

“Buenas noches. No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto y tener que tomar la dura decisión de renunciar al programa, todo por problemas personales y familiares que no me permiten estar al cien por ciento, como se debe en un concurso de esta categoría. Mi renuncia me duele, ustedes no saben cuanto. Gracias a ‘Yo me llamo’”, aseveró la extranjera entre lágrimas.

¿Cómo reaccionó Amparo Grisales a la renuncia de ‘Yo me llamo Alejandra Guzmán’?

‘La diva de Colombia’ fue la primera en hablar al respecto y aclaró que, como en ese capítulo se escogerían tres eliminados, solo era necesario sacar a dos concursantes. Además, se mostró impactada por la noticia.

“Ella se eliminó sola y hoy solo saldrán dos participantes de la competencia. ¡Ay, pero me pega duro!”, aseveró.

De igual manera, César Escola aseguró que “la salud es primero, así como la familia”. Misma opinión entregó Pipe Bueno: “Claro que sí, la familia es sagrada”.

Amparo Grisales y sus confesiones amorosas en ‘Yo me llamo’

La colombiana ha sido elogiada a través de los años por su belleza y su atractivo llamó la atención de algunas celebridades nacionales e internacionales, con quienes la también modelo sostuvo algunos romances.

Julio Iglesias, por ejemplo, fue uno de los hombres que conquistó el corazón de ‘La diva de la televisión colombiana’. Y aunque esto no es un secreto para nadie, lo que muy pocos sabían es que la caldense también tuvo una fugaz relación con Chayanne. Así lo expuso ella misma luego de que un participante del programa imitara al puertorriqueño.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral (...) Aunque no lo crean a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces estuvimos y él... enloquecido. Nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, reveló Amparo Grisales.