Pipe Bueno y Amparo Grisales discutieron por participante de ‘Yo me llamo’

En nuevo episodio de Yo me llamo, nueve participantes recibieron su pase a la escuela de imitadores más famosa del país, entre estos el doble de Luis Miguel, quien generó opiniones divididas entre Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, jurados del programa.

Todo ocurrió luego de que el émulo de ‘El sol de México’ se presentara con la canción La media vuelta, por la cual recibió elogios y algunas críticas.

La primera en opinar sobre el imitador de Luis Miguel fue Amparo Grisales, quien destacó su interpretación, aun cuando advirtió que “hubo una nube gris que no le dejó ver todo el sol”.

Hasta el público del 'templo de la imitación' hizo parte de este cruce de mensajes Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Así fue la discusión entre Pipe Bueno y Amparo Grisales

“Me gustó mucho tu actitud y físicamente se te ve maravillosa la expresión (...) A veces en los agudos o en el coro sentí que se te iba un poco el color de la voz y es la nube negra a la que me refiero”, aseveró ‘La diva de Colombia’.

Fue entonces cuando intervino César Escola, quien admitió que el concursante tiene gestos muy similares a los del artista original —incluso cuando no está cantando—, pero no debe ser tan repetitivo para no “quitar la ilusión”. Amparo Grisales concordó con esta opinión y añadió que, incluso, el personaje podría verse caricaturizado por esos ademanes.

Sin embargo, Pipe Bueno difirió con sus compañeros: “¡No! A mí me tiene jodido porque me parece estar viendo al propio Luis Miguel, porque él nos estaría mirando así y no se la dejaría montar de nada ¡Normal!”, comentó el jurado de Yo me llamo, tras lo cual la manizaleña de 66 años respondió: “Pero le saldría más sensual y natural (...) a él le sale un poco parodiado”.

“No estoy diciendo que sea terrible, pero hay que decirle las cosas o sino para qué van a la escuela de ‘Yo me llamo’ (...) ¡Entonces dale el premio de una vez!”, añadió Amparo Grisales.

¿Cómo acabó la discusión en ‘Yo me llamo’?

El cruce de mensaje terminó con una nueva defensa de Pipe al imitador de Luis Miguel, pues aseguró que no era parodia ni caricatura porque nadie se había reído, aun cuando así lo sugirió ‘La diva de Colombia’.

“Yo opino lo contrario porque estamos hablando de una mirada que hizo cuando ni siquiera estaba cantando. Él ya había hecho su show, ¿por qué ponernos a hablar de cómo miraba ahí? ¡Esas bobadas!”, concluyó el cantante.