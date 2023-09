Amparo Grisales expuso su disgusto con canción de Blessd: “La letra es espantosa”

El capítulo 25 de Yo me llamo trajo nuevas sorpresas para los concursantes y televidentes del programa del canal Caracol, entre estas la presentación del imitador de Blessd, quien fue cuestionado por Amparo Grisales y quedó eliminado.

El doble del reguetonero le apostó a la canción Quien TV y, aunque puso a bailar a Pipe Bueno y a ‘La diva de Colombia’, la jurado del reality show expuso una inesperada opinión sobre la letra de este sencillo, teniendo en cuenta que toca temas bastante sensibles.

“Yo creo que con esa presentación no te bendice nadie. Mira, la sensualidad no está por ningún lado y no va haber nalga que se te mueva ¡La letra es espantosa!”, comentó Amparo Grisales, tras lo cual Pipe añadió que “esta es una canción esquinera”; es decir, para bailar en un rincón de la discoteca.

Este fue el momento en que Amparo Grisales y Pipe Bueno bailaron la canción de Blessd Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

“Ni esquineras ni rinconeras, son horrorosas”, concluyó al respecto la también actriz de 66 años, mientras César Escola asintió con su cabeza, como dando la razón a su colega.

Además del imitador de Blessd, quedaron por fuera de Yo me llamo los dobles de Alejandra Guzmán y Raphael.

La otra sorpresa que dejó el episodio de ‘Yo me llamo’

Tras elegir a los participantes que no seguirán en ‘el templo de la imitación’, el presentador Carlos Calero mencionó que, con ayuda de una inteligencia artificial (IA) llamada Simphony, se elegiría al mejor de la noche y se le entregaría un jugoso premio.

“Tenemos unos bustos con la imagen de cada uno de los artistas originales a quienes ustedes representan, y cada uno tiene un valor en su interior que va, desde un millón, hasta los cien millones de pesos. No necesariamente tienen que elegir el de ustedes sino el que quieran, entonces lo traen y aquí destapamos la sorpresa”, explicó el barranquillero.

Así entonces, la IA destacó a los imitadores de Shakira, Alejandro Fernández y Gilberto Santa Rosa. Sin embargo, fue el émulo del ‘Caballero de la salsa’ quien recibió este reconocimiento.

“El que menos desafinó fue Alejandro, la más apludida fue Shakira y el más estable fue Gilberto. Si hacemos un balance en su evolución, el color de su voz, el parecido físico y su desempeño vocal, el mejor de esta noche fue Gilberto Santa Rosa”, explicó Simphony.

Fue entonces cuando el concursante de Yo me llamo se la jugó por su propio busto y recibió así la suma de 20 millones de pesos.