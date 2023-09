Participante de ‘Yo me llamo’ sufrió parálisis: Amparo Grisales quedó “achantada”

En un nuevo episodio de Yo me llamo, los participantes y jurados (Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno) quedaron sorprendidos tras la presentación de un imitador de Vicente Fernández, quien hizo una impactante confesión.

Todo ocurrió luego de que el doble del artista mexicano cantara en ‘el templo de la imitación’ y recibiera los comentarios del jurado. El primero en hablar fue ‘El maestro Escola’: “A veces a los participantes les decimos que no utilizan bien los matices, no los colocan como el artista original y yo creo que hoy nuestro Vicente matizó de más y perdió el color de la voz. No sorprendiste, fuiste muy plano. Te faltó trabajo”.

Posteriormente, Amparo Grisales aseguró que una de las principales características de Vicente Fernández son “las bocanadas de aire que toma y la gesticulación de su boca”. La sorpresa llegó cuando el participante de Yo me llamo les contó que, quizá, su presentación no estuvo a la altura porque sufrió una parálisis facial cuatro días antes.

“Primero que todo, muchas gracias por esta gran oportunidad. Tienen toda la razón: siento que faltó y creo que es debido, precisamente, a que hace cuatro días me dio una parálisis facial”, confesó el doble de ‘Chente’.

Fue entonces cuando Amparo Grisales le preguntó la razón de su enfermedad y el concursante de Yo me llamo reconoció que pudo haber sido el estrés de la competencia.

“Claro, es que algo faltaba. No puede pasar que cambie tanto de un momento a otro”, dijo ‘La diva de Colombia’, tras lo cual César Escola añadió: “De verdad me rompe el corazón”. “Yo también quedé achantada”, concluyó la manizaleña de 66 años.

Por fortuna, el doble de Vicente Fernández no fue eliminado de 'Yo me llamo' y continúa en la escuela de imitadores. Además, dio parte de tranquilidad a Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola, al afirmar que ya se está recuperando Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

El llanto de Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

En plenas audiciones, una joven imitadora de Kany García logró sacarle las lágrimas a ‘La diva de Colombia’, luego de confesarle su admiración y de comentarle que, la noche anterior a su audición, soñó con ella y tuvo la “pesadilla” de que le decía “no”.

Estas palabras conmovieron a la también actriz, quien rompió en llanto apenas la concursante salió del escenario, teniendo en cuenta que fue ella quien puso en riesgo su continuidad, a pesar de que lo hizo para presionarla a mejorar y confiando en que Pipe Bueno le diera la segunda luz verde que necesitaba.

“Son muy lindos. Vienen y te demuestran todo ese cariño, toda esa pasión (...) Gracias Pipe por darle un oportunidad, yo solo quiero que mejore. Pero imagínate tú ir a cumplir tus sueños, soñar conmigo y que precisamente sea yo quien venga y te ponga el rojo”, comentó al respecto Amparo Grisales, mientras era consolada por sus compañeros.