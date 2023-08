Amparo Grisales ‘paró’ en vivo a presentador de ‘Día a Día’: “atrevido, respete”

Anoche comenzó una nueva etapa en Yo me llamo, luego de la culminación de las audiciones. Por esa razón, en el reciente capítulo se llevó a cabo el repechaje, que consistió en que todos los participantes que obtuvieron solo dos estrellas verdes, tuvieran la oportunidad de volver a presentarse y demostrar que sí eran los dobles perfectos de sus artistas preferidos.

Fueron 21 concursantes que pasaron nuevamente por el escenario de Yo me llamo; cada uno tuvo 90 minutos para convencer a César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, pero al final, solo tres de ellos pasaron a la siguiente etapa: Paola Jara, Diomedes Díaz y Darío Gómez.

En la emisión del pasado martes 22 de agosto, Amparo Grisales fue invitada a Día a Día para que hablara un poco sobre lo que ocurriría en la nueva etapa del reality de imitación, del cual ella ha sido la única jurado que ha permanecido en las nueve temporadas.

A la Diva de Colombia le preguntaron sobre las críticas que recibe constantemente sobre su papel de jurado. “Platón dijo que la verdad siempre iba a ser odiada, la verdad duele. Yo me divierto mucho, todo es con mucho humor, muy buena onda, yo nunca he despreciado a nadie. Lo lindo es la espontaneidad, porque no hay ningún libreto, a veces tampoco estamos de acuerdo con el jurado y peleamos”, dijo.

De igual manera, la actriz se refirió a los concursantes que han llegado que no se parecen en nada a los artistas originales y que realizan presentaciones que no tienen ‘ni pies ni cabeza’. “Llegan es como a faltarle el respeto a la gente, a no respetar el templo de la imitación, a no respetarnos a nosotros. A mí no me gusta faltarle el respeto a nadie, yo soy muy humilde, pero para ser humilde no hay que ser bobo”, aseguró.

“Pelea” de Amparo Grisales y Jhovanoty en ‘Día a Día’

Cuando la jurado dijo eso, el presentador y comediante Jhovanoty le dijo: “no, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente. Usted le dice a un man: ‘Quítese las gafas’, pero al ver a la persona responde: ‘ay no, póngaselas que está muy feo’. Y pues a mí me dicen eso y yo me siento”.

Amparo no dudó en defenderse y explicar qué es lo que realmente sucede en esos casos: “lo que pasa es que es parte del humor y ellos se arriesgan a eso también. Hay gente que no es consciente y hay gente que sí, pero lo hacemos con mucho sentido del humor y con mucho amor, de verdad. Nunca he despreciado a nadie, pero es parte del humor de Yo me llamo, es parte de eso... a la gente le encantan las audiciones”, puntualizó.

Además, el comediante resultó imitando algunos de los gestos que la jurado hace durante el programa, a lo que ella le dijo: “usted cree que yo no lo veo, pero me fijo cuando dice que mis comentarios no están bien. Me estás desautorizando todos los días frente a la pantalla”, a lo que el presentador agregó: “es una mentira, Amparo, yo jamás he hablado mal de ti”.

Finalmente, la jurado le respondió: “copia mis palabras y todo. Yo le he visto y digo: ‘¿Y este qué? Atrevido, muy igualado, respete’”. El momento terminó entre risas cuando Jhovanoty dijo: “no, Amparito, si hay alguien aquí que respeta tu concepto, soy yo”.