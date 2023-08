César Escola imitó a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’, pero ella se ofendió

César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno continúan en la búsqueda de los dobles perfectos de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Todas las noches en Yo me llamo llegan al escenario los participantes con la ilusión de entrar a la escuela y pulir los detalles en la voz y en el físico para parecerse más a sus cantantes favoritos; no obstante, muchos de ellos se han quedado en la audición pues no logran convencer a los jurados.

Amparo Grisales se molestó con César Escola por imitarla

En el más reciente capítulo llegaron 14 participantes, de los cuales solo 9 lograron pasar a la siguiente etapa, pues cada vez, los jurados están más exigentes.

Hubo un momento muy particular que no pasó desapercibido por los televidentes y usuarios en redes sociales. Todo ocurrió después de escuchar a la imitadora de Liz Freitez, de Los melódicos. Escola y Amparo oprimieron el botón rojo, mientras que Pipe el verde.

Cuando la concursante abandonó el escenario los tres jurados comenzaron a dialogar sobre su presentación. El cantante de música popular dijo: “como dice ‘mi amor’ con el chillidito, es bien particular”. Enseguida, comenzaron a intentar imitar a la cantante original.

De repente, Pipe le pidió a la actriz y hiciera la demostración de cómo sería, pero Escola “metió la cucharada” y terminó fue imitándola a ella de manera jocosa, pero por lo visto, a Amparo no le gustó en lo más mínimo, por lo que no dudó en reclamarle: “Qué feo. ¿Cómo me vas a imitar así?. ¿qué te pasa?”, le dijo. Enseguida, Escola le dijo: “no me sale, eres única”. El gracioso momento generó risas entre el público.

No es la primera vez que los dos jurados tienen un “desencuentro”. En varias oportunidades han estado en desacuerdo al escuchar a los participantes, pues a veces no logran coincidir en sus votos; sin embargo, al final de cuentas, siempre demuestran que tienen una gran relación que va más allá de su trabajo en el reality de imitación de Caracol Televisión.