‘El Gordo Ariel’, de ‘Lo sé todo’ se puso implante de cabello y así quedó

Ariel Osorio es uno de los presentadores con mayor trayectoria en la industria del entretenimiento en Colombia. Es Comunicador Social y Periodista y desde hace cinco años es presentador del programa Lo sé todo, del Canal 1.

Desde que estaba en el colegio, Ariel se destacó por su liderazgo en el área cultural. A partir de ese momento, sabía que lo suyo eran los medios de comunicación, especialmente el entretenimiento. Ha trabajado en Caracol Televisión, RCN, Canal Capital, City TV, Claro TV, así como también en radio, prensa y comunicación organizacional.

¿Por qué ‘El Gordo Ariel’ se puso implante en el pelo?

Por estos días, el presentador no pasó desapercibido por los televidentes y usuarios en redes sociales, porque apareció en varias emisiones del programa de chismes con gorra, generando intriga. “¿por qué El Gordo Ariel tiene gorra?”, “¿le pasó algo a Ariel?”, “¿esa gorra qué?”, comentaron algunos usuarios.

Finalmente, se conoció que se realizó un tratamiento capilar, específicamente un implante de pelo. Su amiga y compañera de set Elianis Garrido fue quien lo dejó en evidencia. “Tú viniste con gorra todos estos días. ¿Ya te creció el pelo del trasplante? Carajo, eso es rápido”, le dijo. Entre risas, el comunicador le respondió: “eso me pasa a mí por trabajar en un programa de chismes”.

Enseguida, aclaró qué fue lo que se hizo exactamente: “les voy a contar para que dejen de ser chismosos. Sí, me hice un trasplante, ¿y qué? Yo ya lo había dicho acá, es para verme mejor. Ellas (las presentadoras) aquí en el programa me hacían bullying, entonces yo dije: ‘se acabó’, me voy a implantar y les voy a mostrar’. Es una técnica que no hay que rapar todo, se deja el cabello que yo tenía y se extrae una parte donante. La parte de atrás”, dijo.