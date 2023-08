Señalan a Karol G de hacer pactos oscuros para ser exitosa. Ella reaccionó

No es la primera vez que Karol G es acusada en redes sociales de tener mensajes oscuros y ocultos en sus canciones. Hace un año, un líder religioso señaló que la artista antioqueña, supuestamente, le hacía “adulaciones al diablo” con algunas de sus letras.

Karol G Fotografía por: Instagram @karolg

¿Qué pasó con Karol G?

Karol G se ha convertido en una de las cantantes más importantes a nivel mundial gracias a éxitos como Provenza, Tusa, entre otras. Ha triunfado tanto que algunos usuarios en internet no creen que sea “normal”, por eso, se han atrevido a asegurar que, supuestamente, “hizo un pacto con el diablo” para tener reconocimiento no solo en Colombia sino a nivel mundial.

El pasado 13 de julio, la paisa estrenó su canción S91, pero en redes sociales comenzaron a decir que tenía mensajes ocultos. Recientemente, un usuario le preguntó en su cuenta de Instagram donde tiene 65 millones de seguidores: “por favor aclara lo de S91. ¿Es real que estás haciendo referencias satánicas?”

¿Karol G hizo “pacto con el diablo”?

La cantante no se quedó callada y respondió de manera contundente dejando claro que esas son acusaciones falsas. “Creo profundamente en Dios, yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía. Paren esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién o porque pertenecen a un grupo raro de no sé qué... a la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor, le va muy bien en la vida”.

Sus seguidores han dejado sus reacciones en las redes sociales, apoyando las palabras de la intérprete de TQG, aunque hubo otros que se mantuvieron firmes en sus opiniones sobre las canciones de la artista: “dejen sus delirios, los que más creen en el demonio son uds mismos, que oso”, “no es por nada… pero su última portada del álbum si da como miedito”, “abiertamente no pueden decir a quién le sirven”, “en la mayoría de sus videos más populares se ve simbología Illuminati”, “cada quien cree en lo que quiere si no les parece no la escuchen y ya CANSONES”, “obvio que sí hizo pacto con el diablo, se nota”.

Karol G responde a quien la llamó ‘guisa con plata’

‘La Bichota’ también ha recibido otro tipo de críticas. Recientemente un usuario escribió: “Karol G es el reflejo de una mujer guisa con plata”. La cantante no dudó en responder de manera jocosa, pero contundente: “ser guisa, cafre o cómo le llamen es otro nivel de Aestericsss beibi”.

Sus seguidores la defendieron: “amo que se diga guisa cuando es la persona menos guisa del mundo, te amo Karol G”, “le dijeron guisa a Karol G, y me fui a buscar qué significa allá en Colombia y dije malditos”; “a mí me da risa esos hombres que dicen que Karol G es guisa pero se acuestan con la tipa que se ha comido con todo el grupo de amigos de él”, “Karol G será guisa pero plata es lo que tiene”.