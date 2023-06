Elianis Garrido: edad, cirugías, su esposo Álvaro Navarro y más de la presentadora

Pocas veces la presentadora Elianis Garrido suele referirse a su vida privada. Aunque trabaja en Lo sé todo, un programa donde hablan de la vida de los famosos de Colombia y el mundo, la barranquillera ha preferido ser más reservada con algunos detalles suyos.

¿Cuántos años tiene Elianis Garrido?

Su nombre completo es Elianis Julieth Garrido Zapata. Además de presentadora, también se ha desempeñado como modelo, bailarina, actriz y empresaria. Nació el 26 de octubre de 1987 en Barranquilla, y actualmente tiene 35 años. Entre las producciones en las que ha actuado se encuentran: Los Morales, Sin senos si hay paraíso, El final del paraíso, ¿En dónde están los ladrones? y Santo cachón.

¿Quién es Álvaro Navarro, esposo de Elianis Garrido?

Luego de su comentada ruptura de Anddy Caicedo, Elianis Garrido se dio una nueva oportunidad en el amor con Álvaro Navarro, un empresario antioqueño que no ha estado relacionado con el mundo de la farándula. Lo que se ha podido conocer es que, al parecer, es director de una importante cadena de gimnasios en Colombia. Elianis y Álvaro se casaron en julio del año pasado y han preferido ser muy reservados con su relación. Pocas veces aparecen juntos en redes sociales.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido?

Recientemente, la presentadora de Lo sé todo le concedió una entrevista a su colega Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva. Allí, reveló varios detalles de su vida, entre ellos, una fuerte crisis que la llevó a una profunda depresión. En el 2020 cayó en una fuerte adicción de la cual pudo salir gracias al apoyo de su mamá.

Elianis confesó que debido a ese difícil momento, varias veces pensó en acabar con su vida. “El encierro me afectó profundamente. Reincidí en un viejo y dañino hábito de consumir pastillas para dormir, las cuales me han causado mucho daño. Esto tuvo graves consecuencias, y si no hubiera sido por la presencia de mi madre en casa... Tuve días en los que estuve al borde de lanzarme desde el balcón. Creo que nunca lo hice por vergüenza hacia mi abuela. Pensé en cómo ella pudo superar tantas adversidades, como dar a luz a 8 hijos, enfrentar la trágica pérdida de un niño de 3 años y sufrir maltratos y violaciones. Si mi madre pudo superarlo todo, ¿cómo no iba a poder yo con esta crisis? Me sentí avergonzada”, contó.

Álvaro Navarro, esposo de Elianis Garrido la salvó de su depresión

Mientras enfrentaba esa dura crisis, Elianis conoció a su esposo, quien le ayudó a superarla. “Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”, dijo.

¿Cuántas cirugías tiene Elianis Garrido?

Entre otros detalles que reveló la también actriz en esa entrevista, cuántas cirugías estéticas tiene. Primero habló del uso del bótox. De acuerdo con lo que dijo, le gusta usarlo en la zona de su frente, pero prefiere no excederse, así que se deja un 30% de su piel libre. Luego, se refirió a los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido. “4 veces los senos, 4 veces la nariz, 2 veces la mano, 1 vez el ojito, una en el ovario”.

La razón por la que lleva varias cirugías en sus senos es porque: “la primera vez, por estúpida. Porque yo tenía mis senos pequeños y bonitos, pero me dejé influenciar como todas las niñas, hace 15 años, de que solo las pechugonas triunfaban. Y yo quería modelar, etc (...) me puse unas prótesis gigantes, de un carnicero, porque después me enteré que ni cirujano era”. Luego, los implantes le generaron una infección que hizo que uno de ellos se le reventara dentro de su cuerpo. Después se puso otros que le generaron una masa, se volvió a operar pero al no ser cuidadosa con el postoperatorio, así que se realizó una nueva cirugía con la que por fin logró sentirse satisfecha.