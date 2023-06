En las últimas horas, el nombre de Anddy Caicedo ha sido tendencia luego de confirmarse que se convertirá en padre de una niña con su novia María Camila Pascuas.

Te puede interesar: ¿Daniel Arenas confirmó que está soltero? Daniela Álvarez ya no sería su novia

El artista terminó con Elianis Garrido hace casi dos años, y desde entonces no se le había vuelto a conocer otra pareja, solo hasta hace unas semanas que asistió a los Premios Nuestra Tierra en compañía de una mujer a quien él definió como la “más sexi de todas”.

Más noticias de famosos Shakira volvió a Barcelona con sus hijos y se encontró de nuevo con Lewis Hamilton Hoy hace un año, Shakira y Piqué confirmaron su separación. Luego de su mudanza a Miami con sus hijos Milan y Sasha, la colombiana regresó a Barcelona. Leer aquí: Shakira volvió a Barcelona con sus hijos y se encontró de nuevo con Lewis Hamilton Falcao García y Lorelei Tarón revelaron el sexo de su bebé. ¿Niño o niña? El futbolista Falcao García y la cantante Lorelei García tienen tres niñas y un varón. ¿Qué será el nuevo bebé? Aquí te lo contamos. Leer aquí: Falcao García y Lorelei Tarón revelaron el sexo de su bebé. ¿Niño o niña?

¿Quién es María Camila Pascuas, novia de Anddy Caicedo?

Por ahora, se conocen muy pocos detalles de la vida de María Camila. Se sabe que tiene 26 años y es empresaria. En su cuenta de Instagram suma 2.863 seguidores y allí se define como Fundador/ Director creativo de una marca colombiana de ropa, que nació como parte de un emprendimiento cuando estudiaba en la Universidad Javeriana.

De acuerdo con una publicación, la nueva novia de Anddy Caicedo fue la “ganadora del concurso sobre prácticas de emprendimientos sostenibles, verdes y sociales para recibir mentorías con especialistas de la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, de Brasil”. También es Especialista en Mercado Estratégico en Medios Digitales.

Son pocas las publicaciones que tienen juntos; sin embargo, en redes sociales no han cesado los comentarios sobre ese nuevo romance. “Lleva con la NUEVA novia 7 meses… y ya está embarazada jaja”, “claramente la del proceso no fue. Lo que no sintió en años lo sintió en unos meses”, “eso siempre pasa, uno no se casa con el novio eterno, se casa con la persona indicada”, “y con Elianis se separó porque no quería hijos y menos casarse, pero a cada persona le llega la que es”, “¿llevan siete meses y ya la embarazó?”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuánto duraron Elianis Garrido y Anddy Caicedo y por qué terminaron?

Fue en el 2021 que se comenzó a rumorar que la presentadora y el cantante ya no estaban juntos porque ya no se mostraban en redes sociales. Tiempo después, la pareja, cada uno por su lado, confirmó la noticia.

Anddy y Elianis llevaban juntos cinco años y conformaban una de las parejas más sólidas y estables de la farándula colombiana. En una entrevista con Tropicana, el artista explicó a grosso modo lo que sucedió en su relación. “Se terminó, de repente… Son dos cosas diferentes, mi relación fue muy linda, yo la quise mucho, creo que nos quisimos mucho, por eso la gente recuerda la relación siempre, pero una cosa es eso y otra cosa es mi música y mi carrera. A ella siempre le deseo lo mejor, siempre, ¿cómo no? Después de cinco años”.