¿Daniel Arenas confirmó que está soltero? Daniela Álvarez ya no sería su novia

Desde hace varios meses, se venía rumorando que Daniela Álvarez y Daniel Arenas estaban enfrentando una crisis en su relación. De un momento a otro, dejaron de publicar cosas juntos, que dejaban en evidencia que algo había sucedido entre ellos, pues tenían acostumbrados a sus seguidores a que casi siempre mostraban detalles de su noviazgo.

Te puede interesar: Anddy Caicedo, ex de Elianis Garrido, y su novia María Camila serán padres

Daniel Arenas y Daniela Álvarez llevaban varios meses de relación y se mostraban muy enamorados. Fotografía por: Instagram

En un principio, la pareja se mostró muy enamorada y con muchos planes, entre ellos, casarse, tener hijos y formar una linda familia. “Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos”, dijo la modelo hace un tiempo en diálogo con el periodista Carlos Ochoa. Además, en ese momento también expresó su deseo de tener gemelos. “Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer, yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”.

Más noticias de Daniela Álvarez y Daniel Arenas Daniel Arenas publicó curioso mensaje en redes que preocupó a sus seguidores El actor Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez, dejó pensando a más de uno con una publicación. ¿Qué le pasó? Leer aquí: Daniel Arenas publicó curioso mensaje en redes que preocupó a sus seguidores ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles” Por primera vez, el actor Daniel Arenas se habría referido a su relación con Daniela Álvarez, después de varios meses de rumores de una supuesta ruptura. Esto dijo. Leer aquí: ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles”

Daniela Álvarez y Daniel Arenas sí habrían terminado

En la más reciente emisión del programa Hoy Día, de Telemundo, el presentador Daniel Arenas confirmó, de manera indirecta, que ya no sostiene una relación sentimental con Daniela Álvarez.

Todo ocurrió cuando el invitado Jorge Medina les pidió que alzaran la mano los que tenían pareja en ese momento. Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, fue uno de los primeros en levantar su mano, luego de otras personas que estaban en el set. Sin embargo, quien no lo hizo fue Daniel Arenas, llamando la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no han dudado en dejar sus reacciones: “Daniel ya no tiene pareja”, “lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela ya no está con Daniel”, “Daniel se separó de Daniela, ella celebro su cumple sin él”, “Daniel ya no tiene novia”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, el artista no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, pero con ese pequeño detalle habría dejado en evidencia que los rumores de la ruptura sí serían ciertos.

En las últimas publicaciones de Daniela, no figura por ningún lado el actor, ni siquiera en eventos tan importantes como el cumpleaños de ella, ni el día que el Congreso de la República le hizo un reconocimiento a la barranquillera por la labor social que ha realizado con su Fundación Daniela Álvarez.