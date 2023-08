Paola Jara y Jessi Uribe en el concierto de Beyoncé: “cómplice de mis antojos”

Paola Jara y Jessi Uribe han sido protagonistas de múltiples noticias en los diferentes medios de comunicación, relacionadas no solo con su carrera artística, sino también con sus vidas privadas, especialmente cuando se trata de algún tema de su relación sentimental.

Jessi Uribe y Paola Jara. Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

Concierto de Beyoncé: así disfrutaron Jessi Uribe y Paola Jara

Aunque ambos son artistas y cuentan con millones de seguidores quienes cada vez que pueden asisten a sus conciertos, Jessi y Paola también tienen sus cantantes preferidos. Así lo demostraron en las últimas publicaciones de su cuenta de Instagram donde publicaron fotos y videos disfrutando del reciente concierto de Beyoncé en Estados Unidos.

En las imágenes aparecen los artistas llegando al Estadio de Tampa y ubicándose en los costados del escenario: “llegamos, ay no, qué emoción creo que la voy a ver muy cerquita”, dijo Paola. Luego, agregó: “esta mujer es demasiado”.

También, realizó un post donde se lee: “hoy modo fans, gracias amor por ser cómplice de mis antojos @jessiuribe3 vinimos hasta Tampa a ver a una artista que me encanta @beyonce”.

Por su parte, Jessi Uribe también dejó en su Instagram unas imágenes apoyando la felicidad de su esposa por haber visto a Beyoncé. “No me sabía ninguna canción de Beyoncé, pero desde un principio te dije amor que iba era a ver y fui feliz”. La intérprete de Mala mujer le comentó: “te amo más amor, jajajajajaja gracias por cumplir mis deseos”.

Sus seguidores les comentaron esa publicación: “qué emoción una estrella en el concierto de otra estrella”, “yo quiero un esposo así que me acompañe al concierto de Beyoncé”, “todo un espectáculo”, “me encanta esa mujer. Beyoncé es realmente íntegra”, “qué bellos y qué súper experiencia, disfruten muchoooo Dios los bendiga”, “ese es el secreto...no dejar de ser amigos y cómplices en todo”.

Paola Jara reaccionó al ver su doble en ‘Yo me llamo’

Esta semana llegó al escenario de Yo me llamo una imitadora de Paola Jara que cautivó con su potente voz y su belleza, pero sobre todo, por su gran parecido con la original, quien a través de sus redes sociales, reaccionó a su presentación. “¿Para ti se llama o no se llama?”, le preguntó la paisa a sus seguidores. Luego, agregó: “gracias a quienes se presentan y me representan”.

Amparo Grisales le dijo luego de su presentación: “para mí, físicamente eres Paola (...). Necesitas más seguridad y en la escuela se puede pulir, porque estás muy nerviosa y entonces se te olvidó la letra. Tienes momentos muy Paola Jara”.