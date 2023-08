Anahí, de RBD, recordó cuando estuvo al borde de la muerte por bullying y anorexia

RBD es una de las agrupaciones latinas con mayor reconocimiento en la industria musical, pues a pesar de los 15 años que duraron separados su regreso generó todo un revuelo entre su comunidad de fanáticos, que agotó la boletería en cada una de las presentaciones planeadas para su gira de reencuentro.

Anahí Puente, una de las integrantes de este grupo, aprovechó el gran momento por el que atraviesa con sus compañeros para exponer lo que ella misma calificó como sus “más grandes pesadillas”.

Y es que, contrario a lo que podrían pensar sus seguidores y los de RBD, la cantante y actriz mexicana sufrió bastante en sus primeros años de colegio, pues fue víctima de bullying (matoneo) por parte de sus compañeros.

“No imaginas lo crueles que pueden llegar a ser los niños ¡Fue durísimo! Me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos y me los embarraban en el uniforme... me decían hasta lo que no”, confesó en entrevista con el periodista López Dóriga.

La dura etapa de Anahí Puente, cantante de RBD, en sus inicios como actriz

En esa misma charla, la artista de 40 años recordó que la época difícil de su niñez y adolescencia no solo se reflejó en la etapa escolar, pues también vivió duros momentos en sus primeros papeles para la pantalla chica mexicana.

Su primer protagónico fue en el año 2000 para la producción Primer amor: a mil por hora. En la preparación para este personaje, un productor de televisión le dijo que debía ser más delgada, porque, según dijo, “las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas, y tú estás gordita”.

Estas palabras calaron muy profundo en la cantante de RBD, quien comenzó a padecer de graves trastornos alimenticios a la corta edad de 14 años: “En ese momento conocí el miedo a ser yo. Ahí conocí una parte vulnerable, sentía que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande en mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”.

Fue entonces cuando el bullying reapareció en la vida de Anahí Puente, aunque con diferentes victimarios: los programas de entretenimiento de su país. “Me ponían a comer en los shows; se burlaban muy feo de mi problema porque, además, yo primero lo intenté negar (...) Me volví muy dura. Me puse un caparazón grueso porque ya no quería que me lastimaran, entonces empecé a ser la grosera con la prensa y la contestona, pero ese ser humano no soy yo”.

La rubia de RBD estuvo al borde de la muerte

Los trastornos alimenticios de la actriz comenzaron a ser cada vez más complejos, al punto que duraba días enteros sin probar alimento y luego, en un intento por compensar, comía en exceso. Sin embargo, a las pocas horas se obligaba a vomitar.

Toda esta situación la llevó a lo que considera “el punto más bajo” de su vida, pues su cuerpo no aguantó y sufrió un paro cardiáco por el que casi fallece: “Está documentado, hay expedientes de lo que pasó. Me meten a urgencias y me salvaron la vida. Tuve un bajón tan fuerte de potasio y electrolitos que mi corazón tenía taquicardia ¡Mi corazón no podía más!”.

Por fortuna para Anahí Puente, todos estos problemas hacen parte de su pasado y por eso ahora se dedica a enviar mensajes de amor propio y de aceptación.