Silvestre Dangond recordó su lucha contra el alcoholismo: “Sudaba y vomitaba”

Silvestre Dangond es uno de los cantantes más exitosos y populares de la música vallenata en Colombia y el mundo. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por momentos difíciles y polémicos, especialmente por su antigua adicción al alcohol.

En una reciente entrevista con el programa Dímelo King, el artista confesó que lleva varios años sin tomar licor y se siente muy orgulloso de haber superado este problema, pues le afectaba tanto a él como a su familia.

Silvestre Dangond y Piery Avendaño

¿Qué dijo Silvestre Dangond sobre su lucha contra el alcohol?

Según el músico nacido en el municipio de Urumita (La Guajira), empezó a consumir licor desde que tenía 15 años, aproximadamente. Sin embargo, la bebida se convirtió en un problema cuando llegaron la fama y el dinero, pues empezó a llevar una vida de excesos.

La situación empeoró todavía más cuando se radicó en Miami, pues incluso su esposa, Piery Avendaño, llegó a considerar como un error el haberse ido de su país de origen.

“No me había concientizado de dónde estaba viviendo y en dónde dejaba a mi familia. Yo llegaba a Colombia y quería seguir mi vida como cuando estaba viviendo aquí. Si tenía concierto me quedaba viernes, sábado y domingo, así como lunes y martes para pasar el guayabo; mientras mi esposa y mis hijos estaban allá solos (...) Fueron meses de mucha tristeza y mi esposa decía: ‘¡Qué martirio habernos venido para acá! ¡Has abandonado más a tu familia!’. Básicamente, yo no asimilé el cambio”, aseveró Silvestre Dangond.

El consumo excesivo de alcohol le generó varios problemas al intérprete de Cásate conmigo y Las locuras mías, pues no solo vivía en un constante conflicto con su esposa e hijos, sino que empezaba a padecer de algunas afecciones en su salud mental, como depresión.

¿Cómo superó Silvestre Dangong el alcoholismo?

Según relató en Dímelo King, su proceso de recuperación fue muy duro y tuvo que acudir a un centro de rehabilitación en Miami. No obstante, esta lucha se hizo más llevadera gracias al apoyo de Piery Avendaño, quien justamente tomó la iniciativa de buscar ayuda profesional.

Tras salir de ese lugar, ahora Dangond debía enfrentar su vida profesional sin que eso afectara su lucha por dejar el alcoholismo; algo complicado si se tiene en cuenta que un músico vallenato suele estar rodeado de fiesta y licor. Además, los efectos de su cuerpo al dejar de consumir bebidas alcohólicas también fueron un problema.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña, Norte de Santander, y yo daba vueltas en la cama, vomitaba y sudaba. Yo decía ‘no’, aunque el mismo cuerpo me pedía. Me fui para Barranquilla y hablé con el doctor William Sánchez, y él me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar mucho más rápido y así eliminar el alcohol (...) Después de eso volví a mi casa en Miami, ahí fue cuando me concienticé de dónde estaba, que debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre”, concluyó al respecto.

Silvestre Dangond ha dicho en varias ocasiones su testimonio puede servir de ejemplo e inspiración para otras personas que estén pasando por una situación similar y que quieran salir adelante.