Andrea Valdiri habría respondido a indirectas del papá de Felipe Saruma ¿Qué dijo?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúan siendo tema de conversación por medio de redes sociales, debido a la gran cantidad de rumores que señalan un supuesto divorcio entre la pareja de influenciadores.

En medio de todas estas especulaciones, los seguidores de ambos incluyeron en la conversación a Samy Camargo, padre del bumangués, quien publicó un mensaje que muchos tomaron como una indirecta hacia la barranquillera.

¿Qué dijo el papá de Felipe Saruma y por qué lo relacionan con Andrea Valdiri?

Samy Camargo suele compartir contenido motivacional por medio de sus redes sociales, y en una de sus más recientes publicaciones se refirió al narcicismo, una afección mental por la cual una persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo.

“Una de las jugarretas clásicas de la personalidad narcisista consiste en aislar a su víctima de su familia y de sus seres queridos, quienes son su centro de fortificación. Todo esto con el objetivo de colocarla en indefensión absoluta y así poder controlar su vida a partir de la manipulación, el engaño, la indefensión, la persecución, el maltrato físico y psicológico. Hay monstruos entre nosotros y no precisamente como los pinta Netflix”, fueron las palabras que se le escucharon decir en el video al representante de artistas.

De inmediato, seguidores de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se manifestaron en la caja de comentarios, dando a conocer opiniones que relacionaron lo dicho por Samy con el supuesto divorcio de los influenciadores.

Según algunos de los internautas, para ellos existe relación entre lo dicho por Samy Camargo y el sorpresivo trasteo de la figura de redes sociales, pues consideran que así busca alejar a sus hijas del hombre con el que se casó hace año y medio.

Cabe recordar que la versión de una separación no ha sido confirmada por ninguno de los implicados, y hasta ahora todo lo que ronda es información imprecisa.

Algunos de los comentarios están 'likeados' por el papá de Felipe Saruma, lo cual aumentó las dudas sobre si la verdadera intención del video es enviarle un mensaje a Andrea Valdiri Fotografía por: Captura de pantalla

¿Andrea Valdiri le respondió al papá de Felipe Saruma?

Por medio de varias historias de Instagram, ‘La Valdiri’ sorprendió al referirse al mismo tema que su suegro: el narcicismo. Allí, parece haber respondido a sus indirectas:

“Tal vez para algunos sea un ser narcisista, que llena los vacíos con cosas materiales, que soy una inestable, que compro la amistad col lo material, que no soy un ser de luz y muchas cosas que rodean solo en lo negativo (...) Bienvenidos al mundo real, donde es más cómodo arrojar tu basura e incitar el odio hacia los demás, existen otros que conocen verdaderamente tu corazón a pesar de los errores que cometes en la vida”.

¿Por qué se piensa que Andrea Valdiri y Felipe Saruma terminaron?

Estos rumores nacieron gracias al supuesto distanciamiento que tendrían ambos creadores de contenido, pues solían colgar publicaciones juntos a sus redes sociales y, desde el pasado 7 de junio, dejaron de hacerlo.

De igual manera, en días recientes Andrea Valdiri dejó en evidencia que se está trasteando de casa, por supuesto, en compañía de sus dos hijas. Sin embargo, su esposo ha estado ausente en todo este proceso, al menos en lo que ha mostrado la barranquillera.

Además, en la tarde del 9 de octubre, la influenciadora compartió una historia de Instagram en la que baila y canta El DM, canción de Diego Daza, justo en la parte que dice: “Ella es la hembra que todos quieren tener y el que la tenía no aprovechó. Mucho partidazo el que dejó perder por nadar tratándola como una opción. Salió para la calle con gafitas de sol, para no perder el tiempo un reloj Cartier y una cervecita para entrar en calor ¡Ya no quiere novio la bebé!”.