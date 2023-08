“Ya no aguanto más”: Silvestre Dangond se confiesa y preocupa durante un ‘en vivo’

El cantante vallenato Silvestre Dangond reapareció en redes sociales y preocupó a sus fanáticos por las declaraciones realizadas durante un ‘Live’ y video que ya es viral en el que además luce preocupado y algo desalineado, pareciendo incluso con resaca o deprimido. La transmisión ‘en vivo’ inicia pantalla en negro y tras aparecer la imagen muestra como inicia su día, se pone una camiseta y se lava los dientes.

LAS PALABRAS DE SILVESTRE QUE PREOCUPAN

Luego de tomar un vaso de una bebida que parece ser un té y luciendo aun sin arreglarse para el día que inicia, Silvestre Dangond arranca el Live en su cuenta de Instagram diciendo: “La verdad no sé por dónde empezar. Después de tanto tiempo lleno de inseguridades, de miedos, de dudas, tratando de ser fuerte y de demostrar que todo está bien”. Continúa disculpándose después de varios minutos al aire. “Primero quiero pedirle disculpas a todo el equipo que en estos momentos se dispone a esperarme en un punto de grabación”, mencionando a varios miembros de su equipo, incluso a su chofer, a su equipo de prensa, a su disquera y su manager Walter Kolm.

SILVESTRE REVELA LA RAZÓN DE SU TRIBULACIÓN

Tras haberse retirado temporalmente de los escenarios el 8 de enero, Silvestre Dangond afirmó en este Live “Necesitaba el descanso mental, emocional y físico”, y continúa revelando la razón de su tribulación. “Me encanta ser cumplido (…) pero esta vez les pido disculpas a todas esas personas que me están esperando en el set de grabación y les quiero decir que no voy a ir”.

El momento cumbre llega cuando el cantante al borde del llanto, agrega: “Me han hecho mucha falta, para nadie es un secreto y las personas que me rodean saben lo fuerte que he sido y lo difícil que ha sido estar alejado. Quiero decirles que ya no aguanto más, que quiero volver y que nos encontremos en el Parque de la Leyenda el 10 y 11 de noviembre”. De esta particular manera Silvestre anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Ta’ malo’ el cual sale al público el 2 de noviembre, tendrá una caravana el 9 en Valledupar y terminará con los conciertos del 10 y el 11 del mismo mes.

