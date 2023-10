J Balvin respondió triste a tiradera de Bad Bunny: “Me extraña la vuelta”

J Balvin se convirtió en noticia recientemente gracias a Bad Bunny, quien estrenó el 12 de octubre Nadie sabe lo que va a pasar mañana, un álbum compuesto por 22 canciones, entre las cuales incluyó Thunder y Ligthting, en la cual lanzó una inesperada tiradera al reguetonero colombiano.

“Ustedes me han visto con los mismo mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, es parte del fragmento en que ‘El conejo malo’ menciona a su colega, con quien ha colaborado en varios proyectos anteriormente.

¿Qué dijo J Balvin sobre la tiradera de Bad Bunny?

Así como a su numerosa comunidad de fanáticos, a ‘El niño de Medellín’ estas pullas le cayeron como un balde de agua fría. Incluso, es evidente que el sorpresivo ataque le dejó bastante afectado y conmovido, pues desconoce las razones por las cuales todo esto sucedió.

Así lo manifestó a través de una transmisión que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual sus curiosos seguidores aprovecharon para preguntarle su opinión al respecto.

Te puede interesar: Andrea Valdiri habría respondido a indirectas del papá de Felipe Saruma ¿Qué dijo?

“No entiendo lo que pasa por su mente, realmente no. Al (Bad Bunny) que yo conozco es una buena persona, o sea que, realmente, a mí me tiene extrañado eso (...) La vuelta no tiene que ver con eso ni nada”, dijo J Balvin.

Por último, casi con la voz entrecortada, el antioqueño le envió la mejor energía a ‘El conejo malo’: “Le deseo lo mejor porque, además de ser un artista con gran talento, siempre supe que iba a llegar lejos ¡Desde hace mucho! (...) Le deseo lo mejor con su álbum y que la rompa”.

Bad Bunny y J Balvin: estas fueron algunas de sus colaboraciones

La amistad entre ambos artistas surgió gracias a DJ Luian, quien descubrió al boricua y era muy amigo del colombiano. Un día los presentó y el intérprete de Yo perreo sola demostró su admiración hacia Balvin.

“Me estaba reuniendo con Benito. Pero fue realmente hermoso cuando lo conocí. Me habló de cómo le gustaba ‘Snapchat’, una canción mía del álbum ‘Energía’. Me dijo: ‘Maldición, me encanta’ Snapchat’”, comentó el paisa a la revista Complex hace un par de años.

Puedes leer también: Andy Rivera envió mensaje de amor propio: “hay días en que sientes que no vales”

Luego de eso estrenaron Si tu novio te deja sola, su primera colaboración musical. El lanzamiento lo hicieron en plena gala de los Billboard Latin Music Awards 2017, siendo esta la primera vez que Bad Bunny participó en los premios, por lo que le dedicó un mensaje al paisa en plena gala: “Respeta y admira lo que hago. Le gusta mi trabajo y para mí es un honor trabajar con un artista de ese calibre”.

En 2019, J Balvin y ‘El conejo malo’ trabajaron juntos en un mismo álbum, titulado OASIS, en el que hicieron 8 canciones juntos, siendo Mojaita, La canción, Un peso y Qué pretendes, los temas más escuchados.