Andy Rivera envió mensaje de amor propio: “hay días en que sientes que no vales”

Andy Rivera ha vivido meses complejos y causó preocupación entre sus seguidores. El cantante colombiano, hijo del reconocido músico Jhonny Rivera, preocupó a sus fanáticos en agosto, cuando se informó que su estado de salud no era óptimo. Fue precisamente su papá quien dio detalles de lo que pasaba con el joven de 28 años.

Andy había caído en un cuadro de depresión y por esa razón estuvo internado en la clínica, donde recibió atención de profesionales en la salud. “Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy viviendo”, comentó por aquellos días el intérprete de Te pintaron pajaritos, Mi decisión y Te perdí.

Desde entonces, el artista, que ha estado en recuperación, comparte, en sus redes sociales, varias reflexiones respecto a su camino. Recientemente, el músico publicó un emotivo mensaje para aquellos que como él, han pasado por momentos difíciles por causa de su salud mental.

¿Qué aconsejó Andy Rivera?

“Sé que hay días que sientes que no vales, que mirarte en el espejo es incómodo, que te cuesta reconocer tus esfuerzos, lo que vas logrando día a día, que te comparas y piensas que no estás haciendo nada. Déjame decirte que ese pensamiento tan crítico, no se parece en nada a lo mucho que en realidad brillas, la luz que otros ven de ti, lo valioso de cada gran pequeño esfuerzo que haces por estar de pie todos los días, quiero que hoy intentes reconocerte, aceptar con amor todo eso tan único e importante que intentas siempre y si es necesario permítete descansar, celebrar y disfrutar el proceso”, escribió el artista.

Al lado del mensaje compartió una galería de fotografías que, reveló, no había hecho públicas porque no se sentía bien con ellas. Aseguró que encontró con esas imágenes y que decidió subirlas para darse un mensaje a él mismo y a los demás. “Hoy vi estas fotos y me pregunté porque están guardadas, la única respuesta es inseguridad y hoy quiero mirarla a los ojos, así que aquí te comparto momentos donde aún sin sentir gasolina he dado la milla extra”, concluyó.

¿Por qué Andy cayó en depresión?

En algún momento, Jhonny Rivera, el papá de Andy, dio a entender que el cantante estaba teniendo problemas con su autoestima y que, en parte, era consecuencia de las publicaciones que hacían en internet acerca de su cuerpo. “Es la suma de un poco de comentarios diciendo que usted está muy narizón (...) Usted termina por salir a la calle así, intimidado y deprimido”, dijo en su momento.