J Balvin y Maluma sorprendieron junto a Britney Spears ¿Se avecina colaboración?

Maluma y J Balvin se han mostrado juntos en días recientes, gracias a se encontraron en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde han aprovechado para disfrutar de varios planes. Sin embargo, en una de sus salidas incluyeron a la cantante Britney Spears.

Te puede interesar: ¿Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango tendrán otro hijo? ¡Esto revelaron!

El encuentro quedó en evidencia gracias a una fotografía que el intérprete de Cuatro babys y Hawái a través de sus cuentas de Instagram, la cual generó más de un millón de reacciones en menos de 6 horas.

En la imagen se observa a ‘La princesita del pop’ abrazada de ‘El niño de Medellín’, mientras el ‘Pretty Boy’ está sentado a su lado con una cara bastante particular. La imagen fue tomada en el restaurante Zero Bond.

“¿Quién así como yo en el amor?”, escribió Maluma como descripción a la publicación junto a J Balvin y Britney Spears, la cual sirvió para que algunos hicieran divertidos memes.

¿Qué hacían Maluma, J Balvin y Britney Spears juntos?

Esta es la primera vez que alguno de los artistas colombianos demuestran tener tanta cercanía con ‘La princesita del pop’, lo que dejó sorprendidas a sus respectivas comunidades de seguidores.

De igual manera, las dudas comenzaron a rondar entre sus fanáticos, quienes se preguntaron cuál fue el motivo de su reunión. Y aunque no se tiene clara la razón por la cual estas estrellas de la música se reunieron en ‘La gran manzana’, las especulaciones comenzaron a rondar en redes sociales y la gran mayoría apuntan a una supuesta colaboración.

Puedes leer también: ¡Exclusivo! Gregorio Pernía reveló que estará en ‘La casa de los famosos Colombia’

“No creo que se hayan visto así porque sí”, “sería muy bueno para ella centrarse en la música y dejar de lado lo que hace en redes”, “no sé ustedes, pero a mí me da curiosidad cómo sonaría una canción entre esos tres” y “es como si se juntaran las bandas sonoras de mi infancia y adolescencia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la instantánea.

La versión de una canción entre los músicos toma mayor fuerza si se tiene en cuenta que la artista estadounidense ha vuelto a lanzar nueva música. En julio pasado, por ejemplo, estrenó Mind your bussiness con el músico y productor Will.i.am, antiguo integrante de la agrupación Black Eyed Peas.

No obstante, es clave resaltar que, actualmente, Britney se encuentra en Nueva York por el lanzamiento de su libro The woman in me; y según Page Six, los artistas no andaban juntos. Parece que los colombianos estaban sentados y vieron que la cantante estaba en el mismo lugar, de modo que se acercaron a saludarla y la foto se dio.

Algunos memes de la foto entre Maluma, J Balvin y Britney Spears

J Balvin, Britney Spears y Maluma cuando se encontraron en el mismo restaurante en NYC.pic.twitter.com/9tD5bSTHjF — Pepe Minogue ✨ (@Ppluche_Martini) October 12, 2023