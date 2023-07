Dj de J Balvin reveló cómo es el artista fuera de los escenarios

J Balvin es uno de los reguetoneros colombianos con mayor éxito a nivel mundial. El músico paisa cumplió la meta que se había trazado: llevar el género y la música hispana a cada rincón del planeta.

Aunque el cantante antioqueño tiene millones de seguidores, son pocos los que han podido estar a su lado y conocer a José Álvaro Osorio Balvin, el hombre detrás de la estrella.

Una de las personas que ha estado en el entorno es el joven tornamesista DJ Tornall, cuyo trabajo con DJ Pope le permitió acompañar al ‘Niño de Medellín’ en una gira que dio por América Latina en 2022.

Fueron siete presentaciones en las que Tornall acompañó a Balvin Fotografía por: Instagram DJ Tornall - Fotógrafo Daniel Suárez

“A mí me dijeron, tres días antes de comenzar el tour, que existía esa posibilidad y fue increíble. Yo les respondí que estaba dispuesto a lo que fuera, que si era necesario yo me iba a esa gira en bus o a pie”, recordó entre risas, durante una entrevista con la Revista Vea. “Para mí fue un sueño cumplido, porque su música es de la que más toco y es alguien que admiro por lo que ha construido con su trabajo”, concluyó.

El productor paisa describió a Jose como “un hombre sencillo y que, como cualquiera, tiene sus días malos y buenos, pero eso no cambia la gran persona que es”.

“Una de las cosas que más rescato de ese momento fue ver cómo J Balvin te hace sentir parte de su equipo, por más que sea la primera vez que estás ahí. Eres uno más de ellos en ese momento y no son las super estrellas que uno pensaría que son, para nada”, agregó DJ Tornall.

En cuanto a sus conversaciones con Osorio Balvin, el antioqueño destacó que el cantante suele tocar mucho el tema de la familia y que, más allá de ser una palabra que repita en sus canciones, este el centro en la vida del artista.

“Él me explicaba lo brutal que es tener a su familia, esposa e hijo, en este momento de su carrera, y desarrollar una faceta que no había podido tener nunca. Uno cuando lo trata se da cuenta que es uno más como cualquiera de nosotros, que molesta en el grupo y hace chistes, y que te hace sentir uno más. Él y todo su equipo de trabajo son las personas más sencillas que he visto en el género”, contó el musico.

DJ Tornall habló sobre Residente y J Balvin

La Revista Vea le pidió a DJ Tornall opinar sobre la polémica que se generó entre ambos artistas en marzo de 2022.

“Es normal ver al público de Residente apoyándolo porque tiene muchos seguidores y tiene un nicho, lo que no es normal es ver al público de aquí tirándole a su propio artista, desconociendo lo que él ha hecho por las personas de aquí, las donaciones en pandemia, el impulso a nuevos artistas y demás. Ya eso pasó y la gente se está dando cuenta de quién es él realmente”, contestó.