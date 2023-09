Imitadora de Celia Cruz se desesperó con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

El capítulo 44 de Yo me llamo dejó un momento de tensión que no pasó inadvertido para los televidentes, quienes fueron testigos del ‘desahogo’ de la imitadora de Celia Cruz, quien se mostró un poco agotada de las críticas que le ha hecho Amparo Grisales.

Por ejemplo, en su anterior salida al ‘templo de la imitación’ la participante fue duramente cuestionada por ‘La diva de Colombia’, quien criticó el uso de una abultada peluca y la imitadora debió presentarse en la noche de eliminación de este viernes.

De hecho, la doble de Celia Cruz fue una de las primeras en salir al escenario. Sin embargo, antes de hacerlo en Yo me llamo se mostró un videoclip de lo que fue su preparación durante la semana. Fue entonces cuando la concursante aprovechó y le dejó un mensaje a Amparo Grisales.

'Yo me llamo Celia Cruz' decidió no callar la opinión que le dejó el más reciente llamado de atención de Amparo Grisales Fotografía por: captura de pantalla caracol televisión

“Estoy un poco triste porque siento que no hay manera de complacer a Amparo. Yo he dejado el alma en cada show que brindo y he tratado de ser lo más versátil posible en cuanto a los looks. Sin embargo, no la entiendo. A lo mejor ella no sabe lo que nosotros los participantes hemos debido enfrentar para llegar hasta aquí; quizá no sabe si tengo o no más pelucas o si tengo los recursos para conseguirla. El hecho de que yo hiciera mi vestuario y mi peluca no me da privilegios, yo sé que no porque aquí se viene a ser un artista integral”, expresó.

Por último, la imitadora de Celia Cruz en ‘Yo me llamo’ habló, entre lágrimas, del riesgo de quedar eliminada: “Mucha gente que me vio me dijo que yo iba a estar aquí en el programa, y me lo dijeron con una seguridad que no tenía ni yo misma. Entonces siento que aparte de fallarme a mí mismo puedo fallarles a ellos”.

¿Cómo le fue a la imitadora de Celia Cruz con Amparo Grisales esta vez?

Esta vez, la participante llegó con una peluca muy diferente y su desempeño en el escenario dejó bastante contenta a la jurado de 66 años, así como a sus compañeros, Pipe Bueno y César Escola.

“Lo que yo esperaba ver hoy aquí fue lo que vi: felicidad y alegría. Por otro lado, esa peluca me encanta porque ya no tienes eso gigante en la cabeza (...) Este tipo de pelucas te quedan hermosísimas y era lo que yo esperaba. Estás hermosa hoy y me gustó mucho lo afinada que estuviste”, concluyó ‘la diva de Colombia’.

Los eliminados de la noche en Yo me llamo fueron los émulos de Daddy Yankee, Espinoza Paz y Paola Jara.