Tras salir de MasterChef Celebrity, Martha Isabel Bolaños se ha dedicado a hablar con varios medios de comunicación para recordar estas y otras experiencias en la televisión, teniendo en cuenta que ha trabajado para populares producciones y junto a reconocidas figuras, como Marlon Moreno, con quien conformó el elenco de El Capo 3.

Sin embargo, esta serie del canal RCN no le trae muy buenos recuerdos a la actriz de 49 años, quien aseguró que hubo matoneo (bullying) entre sus compañeros de reparto, al punto que algunos se vieron obligados a dejar el proyecto.

Te puede interesar: Silvestre Dangond recordó su lucha contra el alcoholismo: “Sudaba y vomitaba”

Martha Isabel Bolaños hizo fuertes confesiones sobre ‘El Capo’ y Marlon Moreno Fotografía por: Twitter Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños expuso bullying en el elenco de ‘El Capo’

De acuerdo con lo que contó la caleña a la emisora Los 40 Principales, la convivencia no fue fácil con varios miembros de la serie, pues vivió en carne propia una situación que siempre le había sido ajena.

“Hay cosas que no son tan sabrosas de grabar. ‘El Capo’, por ejemplo, fue una serie difícil porque había bullying entre actores. Eso era una cosa rarísima que no me había pasado nunca. Era tan fuerte el ambiente que algunos actores pedían que mataran a sus personajes en la historia porque ya querían salir”, expresó ‘La Pupuchurra’, como se le conoce a la vallecaucana por su icónico papel en Yo soy Betty, la fea.

Posteriormente, Martha Isabel Bolaños recordó también que la convivencia con Marlon Moreno en las grabaciones de El Capo fue compleja, gracias a una compleja técnica de actuación que desempeña el caleño a la hora de darle desarrollo a sus personajes. Tanto así que terminó “rayada” con su colega.

“Hay actores que tienen una técnica que es complicada, en la que nunca se salen del papel, entonces están en personaje todo el tiempo ¡Él era Pedro Pablo 24-7 porque su técnica actoral es así! Debo admitir que, cuando terminó ‘El Capo 3’, yo estaba toda rayada con él pensando: ‘¡Uy, qué maltrato recibí!’; pero me lo encontré a los dos meses en un centro comercial y me saludó, me abrazó y ya era él otra vez, entonces entendí que es su manera de trabajar”, concluyó al respecto.

¿Qué se sabe sobre el regreso de ‘El Capo’?

La historia protagonizada por Marlon Moreno tendrá una cuarta temporada, la cual se grabó hace varios meses con varios integrantes del elenco original, como Óscar Borda, Katherine Vélez, Natalia Jerez y María Adelaida Puerta.

Puedes leer también: J Balvin respondió triste a tiradera de Bad Bunny: “Me extraña la vuelta”

Esta nueva entrega, titulada Proyecto Rosseau, fue filmada durante 10 semanas entre México y Colombia, y la produjo por TIS Productions para Paramount plus, plataforma en la que los nuevos capítulos estarán disponibles en 2024.