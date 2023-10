Revelan secreto en ‘Yo me llamo’: integrante tiene hija extranjera que no conoce

Los televidentes de Yo me llamo fueron testigos de nuevas sorpresas en la noche del 3 de octubre, cuando se transmitió el capítulo 46 de esta temporada. Allí se reveló un secreto que tomó por sorpresa al público, a los presentadores y hasta a los jurados: Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola.

Todo ocurrió cuando llegó el turno para la presentación del imitador de Carin León. Como es costumbre, antes de escuchar a los concursantes en el ‘templo de la imitación’, se presentó un resumen del trabajo realizado durante la semana con los entrenadores del programa.

Fue cuando el doble del artista mexicano se animó a revelar que, mientras se vuelve conocido en el país gracias al talento demostrado en Yo me llamo, su corazón tiene un gran vacío desde hace meses.

Este fue el momento en que 'Yo me llamo Carin León' rompió en llanto al recordar esta triste historia

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Carin León’?

Moisés Angulo, uno de los entrenadores del reality show, le preguntó al participante cuál era su mayor inspiración a la hora de cantar. Sin saberlo, esta duda terminó moviendo las fibras del imitador que, inesperadamente, soltó la siguiente confesión:

“Me inspiro en Victoria, mi hija. Ella es mi vida y ha sido mi mayor anhelo”, dijo con la voz entrecortada, tras lo cual agregó: “Yo llevaba un año con mi esposa y le dije que quería tener una hija, pero ahora que llegó no la tengo conmigo”.

De acuerdo con el duro relato del concursante, su pareja se fue a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida y mayores oportunidades laborales. Sin embargo, emprendió dicho viaje sin saber que estaba embarazada del hombre que amaba, por lo que la pequeña bebé no ha podido conocer a su padre.

“¿Cómo te has imaginado el momento cuando la tengas en brazos”, preguntó de nuevo Moisés Angulo, a lo que el doble de Carin León en Yo me llamo contestó: “Eso es algo impresionante porque tenerla lejos ha sido muy fuerte para mí. Yo la llamo todos los días, pero no es lo mismo, no es como tenerla en los brazos”.

Amparo Grisales, impactada por historia de ‘Yo me llamo Carin León’

Luego de interpretar Niña bonita, canción que le dedicó a su hijita, el cantante recibió elogios de Pipe Bueno, quien destacó su capacidad vocal para interpretar el cover como el artista original; Amparo Grisales, que resaltó el compromiso del concursante para bajar de peso; y César Escola, quien volvió a tocar el tema de la bebé: “Escuché en la escuela que tu inspiración hoy aquí fue precisamente tu niña bonita, y eso me alegra mucho”.

“Así es, mi pequeña Victoria. Esta noche le dedico mi presentación a toda Colombia, a mi gente bonita de Santander y, en especial, a mi hija, con la que espero estar muy pronto (...) Mi esposa ya hace un año que se fue y mi hija hace tres meses que nació”, concluyó el doble de Carin León entre lágrimas, a lo que Amparo Grisales decidió motivarlo: “Tranquilo que pronto vas a estar con ella y vas a ver que cuando la mamá de tu niña te vea en este programa se va a enamorar el doble”.