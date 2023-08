Martha Isabel Bolaños de ‘MasterChef Celebrity’ reveló por qué no tuvo hijos

Todas las noches en MasterChef Celebrity los famosos compiten de manera individual y grupal para sorprender el paladar los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, quienes evalúan sus platos y escogen cada semana un eliminado.

'MasterChef Celebrity' Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Aunque no es un reality de convivencia, varios de los concursantes han tenido fuertes discusiones por múltiples desacuerdos y porque, además, no se la llevan bien dentro y fuera de la cocina. Martha Isabel Bolaños es una de las famosas más comentadas de esta edición, pues ha peleado con Carolina Acevedo y Natalia Sanint.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños no tuvo hijos?

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más destacadas del país. Su personaje de ‘La Pupuchurra’, en Betty, la fea, así como también su participación en Hasta que la plata nos separe, Te voy a enseñar a querer, Doña Bárbara, entre otras producciones, la llevaron a la fama.

La actriz caleña es muy activa en sus redes sociales. En Instagram tiene 778 mil seguidores con los que interactúa diariamente. Constantemente, muchos de ellos le dejan varias preguntas relacionadas con su vida profesional y personal.

MasterChef Celebrity también ha sido un espacio en el que los famosos abren su corazón y cuentan varios temas de sus vidas, desconocidos por muchos. En una de las recientes emisiones, Martha Isabel reveló la razón por la que no tuvo hijos, pues muchos han tenido la curiosidad de saberlo, ya que ella ha sido muy reservada con su vida privada. De hecho, pocas veces se ha mostrado públicamente en una relación sentimental. “Yo no tengo hijos, la verdad yo no tengo hijos por decisión propia, y la verdad estoy feliz así, pero sí sé lo frágil que es la niñez; lo importante que es hablarles bien, alimentarlos bien, tratarlos bien porque todo se queda aquí y cuando uno es adulto toca empezar a sanar todos esos traumas”, dijo.

La confesión surgió mientras los concursantes realizaban un reto en el que debían preparar un desayuno para niños que les permitiría librarse del temido delantal negro. “Hoy tengo esa oportunidad de cocinarle a estos niños, pero de verdad que voy a hacer como si mi niña estuviera sentada con ellos, entonces, les voy a dar tanto amor a esa preparación”, afirmó.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños ‘La Pupuchurra’ no estará la secuela de ‘Betty la fea’?

Como bien se ha conocido, próximamente se podrá ver una nueva entrega de Betty, la fea, veinte años después de su estreno y varios personajes del elenco original harán parte de la producción; sin embargo, Martha Isabel, ‘La Pupuchurra’ no estará, sobre el motivo, dijo: “hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo…Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje sin Sofía no tiene nada que hacer ahí”.