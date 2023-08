Lowe León, ex de Andrea Valdiri se fue de Colombia pero lo criticaron: ¿y Adhara?

El nombre de Lowe León ha sido muy comentado en medios de comunicación y redes sociales no solo por su carrera artística, sino también por el escándalo con Andrea Valdiri, luego de terminar su corta relación sentimental.

Andrea Valdiri y Lowe León. Fotografía por: Instagram

El cantante y la bailarina iniciaron una “guerra” por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron en común. Fueron varios meses en los que la expareja se lanzó fuertes ‘pullas’ en sus redes, al final, se conoció que, en efecto, Lowe sí es el padre biológico de la pequeña Adhara, quien tiene un poco más de un año.

¿Qué pasó con Lowe León?

En varias oportunidades, el cantante había expresado sus deseos de poder compartir tiempo con su hija, ya que en los primeros meses no pudo. Sin embargo, este fin de semana reveló que se fue del país junto a su esposa Liceth Córdoba y su hijo. “Bye bye Colombia. Deseo que mi país pueda salir bien librado de esta crisis”, escribió en una imagen que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 1 millón de seguidores.

Luego, el artista publicó otra historia mostrando un video del lugar en el que, aparentemente, vivirá junto a su familia. Junto a él escribió: “mi mejor regalo de cumpleaños es poder seguir el calor y el amor de Dios en mi hogar. Gracias Dios mío bendito por todas las puertas que abres en mi vida. Un nuevo comienzo, una nueva vida, otro continente, otro aire cargado de bendiciones que sobrepasaron mis sueños. Aquí continúa mi historia”.

Lowe León fue criticado por irse del país

León no especificó a cuál país llegó ni los motivos de su viaje; no obstante, muchos internautas lo llenaron de críticas por la decisión que tomó luego de todo lo que duró el proceso judicial con Andrea Valdiri por su hija Adhara. “Se fue de huida para no pagar cuota de alimentos de la hija”, “quiere recuperar a la hija y se va lejos. El chiste se cuenta solo”, “tanto show por la niña, arma el alboroto y se larga”, “¿y la hija? Tanta pelea, tanto juicio, abogados, para irse y no verla”, “¿y luego no extrañaba a su hija, no que tenía un juicio ganado a su favor?”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en la publicación que ya fue reposteada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.